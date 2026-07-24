Scumpiri-șoc în benzinării: prețul motorinei a depășit 10 lei/l, iar benzina sare de 9 lei

Prețul motorinei premium a depășit pragul de 10 lei/l, în timp ce benzina sare de 9 lei. Șoferii se confruntă cu noi scumpiri ale carburanților.

Scumpiri-șoc în benzinării: prețul motorinei a depășit 10 lei/l, iar benzina sare de 9 lei|Foto: monitorulcj.ro

Majorările de prețuri la carburanți continuă în benzinăriile din România.

Chiar dacă Kazahstanul a suspendat livrările prin Caspian Pipeline Consortium (CPC), decizie cu impact direct asupra surselor de aprovizionare cu petrol ale României, premierul interimar Ilie Bolojan și-a exprimat rezervele în privința necesității scoaterii de produse petroliere din rezervele de stat:

„Nu vom ajunge în această situaţie şi ştirile alarmiste cred că nu sunt de bun augur”, a declarat, joi, premierul interimar Ilie Bolojan.

Scumpiri-șoc în benzinării: prețul motorinei a depășit 10 lei/l, iar benzina sare de 9 lei

Prețurile carburanților ating un nou maxim:

Prețul benzinei standard a depășit 9 lei – 9,02 lei, iar prețul motorinei standard a urcat la 9,84 lei/l în benzinăriile Petrom.

Scumpiri-șoc în benzinării: prețul motorinei a depășit 10 lei/l, iar benzina sare de 9 lei|Foto: monitorulcj.ro

Totodată, prețul motorinei premium a depășit pragul de 10 lei/l: 10,61 lei. Benzina extra a ajuns la 9,50 lei/l.

România riscă o criză majoră pe piața carburanților după ce Kazahstan - de unde vin 63% din importuri - a întrerupt livrările de țiței.

„Dacă autoritățile de la București nu vor lua urgent măsuri, riscăm să ne trezim cu o criză a carburanților cum n-am mai avut până acum. Parlamentul ar trebui să pună pe prima pagină a deciziilor din sesiunea extraordinară problema carburanților și să decidă declararea stării de urgență energetice. În scenariul în care kazahii vor continua blocada, nu este exclus să ajungem la restricționarea consumului dacă nu vom găsi surse alternative de petrol și mai ales de motorină, acolo unde importăm 80% din necesar”, avertiza miercuri economistul Adrian Negrescu.

Bolojan: Nu estimăm că vor fi probleme de aprovizionare în următoarele două săptămâni

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, într-o conferință de presă, că România nu se confruntă cu riscuri de aprovizionare cu carburanți pentru următoarele două săptămâni, însă a avertizat că, dacă livrările de țiței din Kazahstan nu vor fi reluate în condiții normale, Rompetrol estimează o reducere cu 10-15% a producției la rafinăria Petromidia în luna august.

Premierul a explicat că problemele de pe piață sunt generate atât de războiul din zona Mării Negre, care mărește riscurile pentru transportul maritim, cât și de atacurile cu drone asupra infrastructurii utilizate pentru exporturile de petrol din Kazahstan.

În privința reglementărilor privind comercializarea carburanților, Ilie Bolojan a declarat că o eventuală intervenție legislativă a Parlamentului trebuie atent cântărită:

„Este important ca eventuale modificări care ar putea fi făcute în Parlament la legislația care reglementează comercializarea carburanților în România să fie făcute în așa fel încât să nu perturbe activitate economică, să nu creeze un deficit de combustibil pe piața românească.(...).Am discutat cu domnul ministru Nazare și colegii de la Energie să lucreze la o variantă care să poată fi luată în considerare în așa fel încât, pe baza discuțiilor cu firmele din acest sector, ceea ce propunem și ceea ce ar s-ar putea vota în Parlament pentru eventualele limitări ale creșterii de prețuri ca urmare a reînceperii războiului din Golf, să se facă într-o manieră care să răspundă atât cetățenilor printr-un preț cât mai convenabil, dar și companiilor din piață”, declara, joi, premierul interimar Ilie Bolojan.

Noi creșteri de prețuri la carburanți

Prețurile la carburanți au intrat pe o linie ascendentă după reluarea războiului din Golf. Suspendarea livrărilor de petrol pe ruta Mării Negre de către Kazahstan reprezintă un alt risc major pentru România.

După ce miercuri aproape toate rețelele au crescut tarifele, joi după-amiază Rompetrol, MOL, Lukoil și Socar au operat noi scumpiri la pompă, astfel că prețul motorinei standard se apropie de pragul de 10 lei pe litru, iar prețul motorinei premium a trecut pragul psihologic de 10 lei/l.

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