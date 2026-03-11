Benzi de circulație partajate pentru bicicliști și autoturisme, în Apahida. Cristina Belce: „Un model de bune practici în mobilitatea urbană”.

Apahida a implementat în premieră națională un proiect ce eficientizează mobilitatea urbană și oferă mai multă siguranță în trafic pentru șoferi, bicicliști și pietoni. „Va fi extins treptat în toate localitățile comunei”, spune primarul Cristina Belce.

Sistem modern de partajare a benzilor de circulație, în Apahida. Cristina Belce: „Un model de bune practici în mobilitatea urbană”.|Foto: Cristina Belce - Facebook

Comuna Apahida a implementat pe strada Decebal un nou tip de organizare a traficului ce include benzi de circulație partajate pentru bicicliști și autoturisme.

După cum arată primarul Cristina Belce, noul sistem reprezintă o premieră la nivel național.

Sistem modern de partajare a benzilor de circulație, în Apahida|Foto: Cristina Belce - Facebook

Soluția a fost inspirată din proiectele utilizate pe străzi locale cu trafic redus din orașele occidentale.

„Apahida devine un exemplu de bune practici în mobilitatea urbană.

Pe strada Decebal am implementat, în premieră națională, un sistem de benzi de circulație partajate, utilizat frecvent pe străzile locale cu trafic redus din orașele moderne”, a anunțat primarul comunei Apahida, Cristina Belce, prin intermediul unui mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

Marcajele sunt realizate astfel încât bicicliștii să fie protejați, iar autoturismele pot utiliza întreaga bandă, însă într-un regim de viteză redusă – maximum 30 km/h.

Mașinile pot utiliza întreaga bandă, însă într-un regim de viteză redusă – maximum 30 km/h|Foto: Cristina Belce - Facebook

În acest fel a fost creat un spațiu în care pietonii, bicicliștii și conducătorii auto coexistă în siguranță.

„Acest tip de regulă de circulație va fi implementat treptat și în celelalte localități aparținătoare comunei Apahida”, a adăugat primarul Cristina Belce.

