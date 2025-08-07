Drumul expres Cluj – Dej, proiect esențial pentru dezvoltarea comunei Apahida. Cristina Belce: „Va fi corelat cu proiectele locale pe care le dezvoltăm”.

Drumul expres Cluj – Dej, proiect cu impact regional, va contribui la descongestionarea traficului și la susținerea dezvoltării localităților din județ. „Este un proiect esențial pentru Apahida”, spune primarul Cristina Belce.

Două variante de traseu, din cele trei propuse de CNAIR pentru drumul expres Cluj - Dej, au rămas în analiză, în urma dezbaterii desfășurate miercuri de Consiliul Județean Cluj și la care au participat primarii din județul Cluj, alături de proiectanți și reprezentanți ai Companiei Naționale de Infrastructură Rutieră.

„Este un proiect esențial pentru comunitatea noastră. Drumul de mare viteză cred că este cea mai mare investiție de infrastructură de mobilitate regională”, spune Cristina Belce, primarul comunei Apahida, în urma participării la dezbaterea privind traseul drumului expres Cluj – Dej.

Cristina Belce: Trebuie să ținem cont și de interesul local al proiectului

Dezbaterea organizată de Consiliul Județean Cluj reprezintă o primă etapă de analiză în ceea ce privește realizarea drumului expres Cluj-Dej, care vizează circa 70 km de drum de mare viteză.

„Am participat la prima dezbatere cu primarii din localitățile vizate de traseul drumului expres Cluj – Dej.

Cristina Belce, primarul comunei Apahida: „În cadrul discuțiilor, am subliniat particularitățile și nevoile specifice ale Apahidei: acest drum trebuie să devină o soluție reală pentru o creștere sustenabilă, cu impact pozitiv asupra mobilității, calității vieții și dezvoltării economice a comunității noastre"

Sunt de acord cu impactul pe care îl are viitorul drum expres atât la nivel regional, cât și la nivel național, dar trebuie să nu uităm și de interesul local al proiectului, care vizează localitățile pe care le traversează”, a declarat primarul comunei Apahida, Cristina Belce, pentru monitorulcj.ro

Astfel, una din variantele de traseu (69,5 km) vizează direcția: Tureni – Aiton – Cojocna – Apahida – Jucu – Bonțida – Dăbâca – Iclod – Gherla - Mintiu Gherlii – Dej - Cuzdrioara.

Două variante de traseu pentru drumul expres Cluj - Dej|Foto: Cristina Belce - Facebook

O altă variantă aflată în analiză vizează traseul: Tureni – Aiton – Feleacu - Cojocna – Apahida – Jucu – Bonțida – Dăbâca – Iclod – Gherla - Mintiu Gherlii – Dej - Cuzdrioara.

Proiect făcut în teren, nu în birou

De altfel, după cum arată Cristina Belce, în perioada următoare vor urma discuții aplicate în teren cu proiectanții și reprezentanții CNAIR, astfel încât proiectul să fie corelat cu celelalte proiecte dezvoltate de administrația locală.

„Vreau un proiect făcut în teren, nu în birou.

În acest context, am discutat cu proiectanții și reprezentanții Companiei Naționale de Infrastructură Rutieră (CNAIR) pentru o întâlnire în teren, în Apahida, astfel încât acest proiect să fie corelat cu celelalte proiecte locale dezvoltate de noi.

Drumul expres va trebui corelat cu proiectele administrațiilor publice locale, astfel încât să țină cont de nevoile de interes local, care trebuie să se regăsească în proiectul final”, a adăugat primarul Cristina Belce.

Drumul expres Cluj–Dej va avea o lungime estimată de circa 70 km, cu două benzi pe sens și multiple noduri rutiere care vor conecta localitățile traversate. Astfel, drumul de mare viteză va scurta semnificativ timpul de deplasare între cele două mari orașe ale județului.

În același timp, pentru Apahida, această investiție deschide noi oportunități, precum:

*accesibilitate crescută pentru locuitori și investitori,

*reducerea traficului greu de tranzit din localitate,

*legături mai bune cu zonele industriale și logistice din apropiere.

După consultările cu specialiștii urbaniști din cadrul primăriilor, CNAIR va realiza o analiză cost-beneficiu detaliată, pentru fiecare variantă de traseu în parte. Ulterior, va fi aleasă varianta finală optimă, care va sta la baza întocmirii studiului de fezabilitate.

De altfel, traseul final al drumului expres va trebui avizat de Comisia Tehnică de Urbanism a Consiliului Județean, care va ține obligatoriu cont de doleanțele primăriilor.

Drumul expres Cluj – Dej, aflat în continuarea directă a secțiunii A3 – Tureni, realizată de Dimex și CON-A și inaugurată la începutul lunii iulie, reprezintă un proiect de infrastructură rutieră cu impact semnificativ în ceea ce privește direcția Clujul – Dej, prin realizarea unui traseu de mare viteză, menit să fluidizeze traficul și să susțină dezvoltarea regională.

