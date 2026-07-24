Bergodi, categoric după meciul tur cu Brann: „Nu mergem acolo în excursie”

Universitatea Cluj a încheiat la egalitate, scor 2-2, manșa tur a „dublei” cu Brann, din turul al doilea al preliminarilor pentru grupele Conference League.

Cristiano Bergodi, antrenorul Universității Cluj, rămâne încrezător după meciul tur cu Brann / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Norvegienii au marcat la capătul primei reprize și în debutul celei de-a doua, iar cu zece minute înainte de final conduceau cu două goluri pe tabelă.

Soarta partidei avea să fie, însă, crudă cu oaspeții, care s-au văzut învingători înainte de ultimul fluier al meciului. Jovo Lukic (85) și Pinho (88) au punctat pentru ardeleni și au semnat o revenire incredibilă pentru echipa antrenată de Cristiano Bergodi.

Italianul de pe banca Universității rămâne pozitiv în urma rezultatului înregistrat la Sfântu Gheorghe și are speranțe că echipa sa poate face un meci mare și să obțină calificarea în turul următor.

„În fotbal întotdeauna este un rezultat periculos 2-0, dar e adevărat că am întâlnit o echipă foarte foarte bună. Brann m-a impresionat prin joc, însă o știam. Ieri, în conferința de presă, am spus că este o echipă foarte bună.

Sunt în plin campionat, chiar dacă a fost pauza pentru Campionatul Mondial. E clar că Brann are jucători de calitate, în atac joacă foarte bine, sunt buni. Pasează incredibil în zona careului, joacă doar din un-doi-uri. Am văzut că aduc multi jucători în careu și a fost foarte greu pentru noi, dar schimbările au venit cu un plus.

Nu pot spune că cine a jucat titular nu a jucat bine, dar normal, cine vine de pe bancă, vine cu un plus, mai ales că ai cinci schimbări și poți schimba jumătate de echipă. Asta ne-a ajutat, pentru că Jovo și toți ceilalți au dat randament. L-am păstrat numai pe Marius Ștefănescu din zona de atac.

În final, vreau să spun că sunt foarte fericit cu performanța jucătorilor și ce este cel mai important este că au sperat până la sfârșit. În ultimele 15 minute nu cred că a căzut Brann, cât am ridicat noi nivelul jocului.

Cu golul lui Jovo, am câștigat încredere și apoi am mai marcat o dată. Brann a făcut meciul pe care trebuia să-l facă, unul foarte bun, dar meritul pentru ultimele 15-20 de minute este al nostru, pentru că am împins jocul. Am avut și acea bară incredibilă, la 2-2.

Brann este echipa care va juca acasă. Au și un stadion frumos, am văzut pe imagini. Probabil va fi plin și eu zic că Brann are prima șansă, dar noi mergem acolo nu doar în excursie. Am făcut 2-2, dacă pierdeam cu 0-2 era greu de întors rezultatul, dar calificarea încă se joacă, normal.

Cred că este o echipă care poate câștiga titlul aici, în România, pentru că este o formație bună, bună, bună. M-a impresionat extrema, Mathisen, cu numărul 14, la fel și atacantul, Holm, dar și interul Ingason și ceilalți. Am zis ieri că i-am analizat bine. Am văzut două meciuri cu Start și Molde, dar și altele. Sunt o echipă care pasează bine, i-am analizat bine, dar nu era ușor pentru noi. Să nu uităm de Castro, de care am zis ieri și i-am și spus astăzi că știu că este un jucător bun”, a spus Bergodi.

În cazul în care vor trece de SK Brann, echipă din Norvegia, „U” Cluj va avea parte de o misiune mai facilă în turul al treilea: va da piept cu echipa câștigătoare dintre FC Dila Gori (Georgia) și Apollon Limassol (Cipru).

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