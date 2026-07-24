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Nicușor Dan: „O dronă din spațiul aerian a fost doborâtă de un pilot român de pe un F-16”

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, vineri, că o dronă din spaţiul aerian naţional a fost doborâtă de un pilot român de pe un avion F-16.

Nicușor Dan: „O dronă din spațiul aerian a fost doborâtă de un pilot român de pe un F-16”| Foto: Inquam Photos /Cornel Putan Nicușor Dan: „O dronă din spațiul aerian a fost doborâtă de un pilot român de pe un F-16”| Foto: Inquam Photos /Cornel Putan

 

 


Președintele Nicușor Dan a anunțat că o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României a fost doborâtă vineri dimineață de un pilot român aflat la bordul unui avion de luptă F-16. 

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Incidentul a avut în apropierea localității Padina din județul Buzău, potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN).


Nicușor Dan: „O dronă din spațiul aerian a fost doborâtă de un pilot român de pe un F-16”

„În această dimineață, în jurul orei 11:00, un pilot român de pe un avion F-16 a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al țării noastre”, a anunțat președintele Nicușor Dan într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook. 

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Zona era nelocuită, astfel încât pilotul a putut să tragă fără să existe niciun fel de risc, a explicat șeful statului. 


„O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflată vineri, 24 iulie, în misiune de monitorizare și urmărie a unei drone intrată în spațiul aerian național, a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina, județul Buzău”, informează MApN.

În prezent, echipele instituțiilor cu atribuții cercetează zona pentru a veni cu toate detaliile despre incident.


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