Mișcare strategică pentru infrastructura rutieră: Cluj-Napoca, Florești și Gilău își unesc forțele pentru creșterea conectivității. Bandă dedicată de autobuz de 3,5 km și soluții de subtraversare în zona Urbano.

Noi soluții de eficientizare a traficului rutier între Cluj-Napoca, Florești și Gilău. Primarul Emil Boc anunță demersuri comune cu primăriile din zona metroplitană pentru creșterea conectivității. O nouă bandă dedicată transportului public, pe o distanță de 3,5 km, va fi disponibilă din toamnă.

Mișcare strategică pentru infrastructura rutieră: Cluj-Napoca, Florești și Gilău își unesc forțele pentru creșterea conectivității. Bandă dedicată de autobuz de 3,5 km și soluții de subtraversare în zona Urbano.|Foto: Emil Boc - Facebook

Noi investiții în transportul public anunțate de primarul Clujului Emil Boc în urma unei întâlniri de lucru cu primarii din Florești și Gilău și reprezentanții Companiei de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca.

Una dintre cele mai importante măsuri vizează introducerea de la 1 septembrie 2026 a unei benzi dedicate transportului public pe traseul Florești – Cluj-Napoca, pe o distanță de aproximativ 3,5 kilometri.

Noi investiții în transportul public: În cadrul întâlnirii de lucru, desfășurate la Primăria Cluj-Napoca, cu primarii Bogdan Pivariu (Florești) și Gelu Topan (Gilău), la care au participat primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boc și viceprimarul Dan Ștefan Tarcea, împreună cu directorul CTP Cluj-Napoca Liviu Neag, au fost discutate aspecte pragmatice ale colaborării în domeniul infrastructurii și transportului în comun din zona metropolitană|Foto: Emil Boc - Facebook

Reducerea timpilor de deplasare pentru autobuze și creșterea atractivității transportului în comun este unul din scopul demersului inițiat de Primăria Cluj-Napoca în parteneriat cu Primăria Florești și Primăria Gilau.

Mișcare strategică pentru infrastructura rutieră: Cluj-Napoca, Florești și Gilău își unesc forțele pentru creșterea conectivității. Bandă dedicată de autobuz de 3,5 km și soluții de subtraversare în zona Urbano.

Strategia administrațiilor locale din zona metropolitană vizează și extinderea infrastructurii dedicate transportului public. Astfel, în 2027 urmează să fie realizați cel puțin 4 kilometri de bandă dedicată reversibilă pentru autobuze în comuna Florești.

În cadrul întâlnirii de lucru cu primarii Bogdan Pivariu (Florești) și Gelu Topan (Gilău), la care au participat viceprimarul Clujului Dan Ștefan Tarcea și directorul CTP Cluj-Napoca Liviu Neag, au fost discutate aspecte pragmatice ale colaborării în domeniul infrastructurii și transportului în comun, a anunțat primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

Florești: investiții de impact pentru transportul public nepoluant

Potrivit strategiei agreate, în Florești va fi realizată o parcare dedicată pentru 10 autobuze ale Companiei de Transport Public (CTP), investiție ce va permite o deservire mai rapidă a locuitorilor din Florești și Gilău.

De asemenea, în contextul extinderii transportului public nepoluant, în perioada 2026–2027, în Florești sunt planificate cinci stații de încărcare pentru autobuze electrice

Strategie comună pentru eficientizarea traficului rutier între Cluj-Napoca, Florești și Gilău:

*Instituirea de bandă dedicată pentru autobuze începând cu 1 septembrie pe o distanță 3.5 km pe ruta Florești-Cluj Napoca;

*În 2027 vor fi realizați cel puțin 4 km de bandă dedicată reversibilă pentru autobuze pe raza comunei Florești;

*Realizarea unei parcări pentru 10 autobuze CTP în Florești în vederea deservirii mai rapide a transportului în comun pentru Florești și Gilău;

*Realizarea a 5 stații de încărcare pentru autobuze electrice în Florești în 2026 și 2027.

Conectivitate crescută în zona Gilău – Urbano

Conectarea transportului public cu Centrul Urbano, prin extinderea traseului unor curse care deservesc comuna Gilău reprezintă o altă măsură luată în calcul de administrațiile din zona metropolitană a Clujului.

De asemenea, în 2027 ar putea fi implementată o soluție tehnică de subtraversare pentru îmbunătățirea conectivității în zona Gilău-Urbano.

Necesitatea corelării proiectelor de investiții în infrastructura educațională din localitățile zonei metropolitane pentru susținerea dezvoltării urbane prin extinderea serviciilor publice a reprezentat un alt subiect abordat în cadrul întânirii desfășurate la Primăria Cluj-Napoca.

De altfel, potrivit anunțului făcut de primarul Emil Boc, întâlnirile de lucru cu ceilalți primari din zona metropolitană vor continua în vederea coordonării proiectelor de dezvoltare regională.

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