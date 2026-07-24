262.000 de oameni, sute de concerte și o ediție de neuitat. Electric Castle 2026 s-a încheiat la Bonțida!

Peste 262.000 de participanți au trecut, în cele patru zile de festival, prin Electric Castle 2026, o ediție marcată de concerte memorabile, momente virale și o atmosferă care a transformat din nou Bonțida în capitala verii. Organizatorii spun că adevăratul headliner al acestei ediții a fost publicul.

Electric Castle 2026 s-a încheiat după patru zile în care peste 262.000 de oameni au transformat Bonțida în punctul de întâlnire al muzicii, energiei și experiențelor de neuitat. | Foto: Electric Castle

Electric Castle 2026 s-a încheiat după patru zile în care peste 262.000 de oameni au transformat Bonțida în punctul de întâlnire al muzicii, energiei și experiențelor de neuitat. Organizatorii spun că, dincolo de artiștii urcați pe scenă, adevăratul headliner al ediției a fost publicul.

De la concertul legendar susținut de The Cure și până la momentul în care Tyler Joseph a fost purtat pe brațele fanilor, Electric Castle 2026 a adunat sute de mii de oameni din toate colțurile lumii și a oferit experiențe care vor rămâne mult timp în memoria participanților.

Electric Castle 2026, încheiat după patru zile de muzică și experiențe memorabile

După patru zile și patru nopți în care Castelul Banffy din Bonțida a devenit din nou centrul unuia dintre cele mai mari festivaluri din Europa, Electric Castle 2026 s-a încheiat luni dimineață.

La 13 ani de la prima ediție, organizatorii spun că festivalul continuă să fie mai mult decât o succesiune de concerte. În cele patru zile, peste 262.000 de participanți au trecut pragul festivalului, transformând Bonțida într-un loc în care muzica, prietenia și experiențele comune au fost mai importante decât orice altceva.

„Pentru patru zile, peste 262.000 de participanți au uitat de lume. Și lumea a uitat de ea însăși”, transmit organizatorii.

După patru zile și patru nopți în care Castelul Banffy din Bonțida a devenit din nou centrul unuia dintre cele mai mari festivaluri din Europa, Electric Castle 2026 s-a încheiat luni dimineață. | Foto: Electric Castle

The Cure a închis festivalul într-o atmosferă emoționantă

Ultima seară a fost dedicată iubitorilor muzicii rock și a adus pe scena principală una dintre cele mai așteptate trupe ale ediției, The Cure.

În fața scenei s-au întâlnit generații diferite de fani. Tineri de 20 de ani au cântat versurile unor melodii lansate cu zeci de ani înainte ca ei să se nască, în timp ce spectatorii care au crescut cu albumele formației au retrăit emoțiile primelor concerte și ale primelor viniluri cumpărate.

Concertul de aproape două ore a încheiat ediția într-o atmosferă încărcată de nostalgie și emoție.

Keanu Reeves și Dogstar, una dintre surprizele ediției

Printre momentele care au atras atenția publicului s-a numărat și concertul trupei Dogstar, formație din care face parte actorul Keanu Reeves.

Prezența discretă a starului de la Hollywood, combinată cu energia trupei și sound-ul apreciat de public, a transformat concertul într-unul dintre cele mai comentate momente ale festivalului.

În aceeași seară, aproximativ 5.000 de suporteri au urmărit pe ecranele amplasate în festival finala Cupei Mondiale, trăind la intensitate maximă victoria Spaniei.

Peste 262.000 de participanți au trecut, în cele patru zile de festival, prin Electric Castle 2026. | Foto: Electric Castle

Momentele care au devenit virale

Dincolo de cele peste 200 de concerte și show-uri, Electric Castle 2026 a fost definit și de momentele spontane care au circulat rapid pe rețelele sociale.

Printre cele mai spectaculoase s-au numărat momentul în care Tyler Joseph, solistul twenty one pilots, a fost purtat pe brațele publicului, concertul intim susținut de Nothing But Thieves sub celebrul stejar din festival și îmbrățișările oferite fanilor de LP, artista coborând de pe scenă pentru a fi cât mai aproape de public.

Aceste imagini au fost distribuite de mii de ori și au devenit unele dintre simbolurile ediției din acest an.

Cifrele unei ediții impresionante

Electric Castle 2026 înseamnă și o serie de statistici care arată dimensiunea festivalului:

peste 262.000 de participanți;

mai mult de 200 de concerte și show-uri;

4.600 de ture cu roata panoramică Royal Wheel;

17.800 de porții de cartofi prăjiți consumate;

o medie de 25.000 de pași făcuți zilnic de fiecare participant între scene;

un record de vânzări în magazinul oficial al festivalului, unde s-au vândut aproximativ 1.000 de tricouri dedicate trupei twenty one pilots.

Povestea continuă în 2027

Deși ediția din acest an s-a încheiat, organizatorii au dat deja startul pregătirilor pentru Electric Castle 2027.

Primele abonamente au fost puse în vânzare imediat după închiderea festivalului, la prețul promoțional de 139 de euro(plus taxe) pentru abonamentul General Access și 109 euro (plus taxe) pentru abonamentul Youth25. Oferta este disponibilă doar pentru o perioadă limitată.

La finalul unei ediții în care concertele au fost doar o parte din experiență, organizatorii trag aceeași concluzie pe care au repetat-o încă din primele ore după închiderea porților: adevăratul headliner al Electric Castle 2026 nu a fost un artist, ci publicul care, timp de patru zile, a transformat Bonțida într-un loc în care muzica a unit zeci de mii de oameni.

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