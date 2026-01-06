Apahida obține 3,6 milioane de lei fonduri europene pentru eficientizarea infrastructurii de iluminat public din comună

Început de an promițător pentru comunitatea din Apahida. Primăria a câștigat un proiect în valoare de 3,6 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii de iluminat public din comună.

Bani europeni pentru modernizarea infrastructurii de iluminat public din Apahida| Foto: Depositphotos.com

Anunțul a fost făcut de Cristina Belce, primarul comunei Apahida.

Astfel, Apahida va investi peste 700.000 de euro în eficientizarea iluminatului public în urma unui finanțări europene castigate de administrația locală.

Primarul Cristina Belce a anunțat aprobarea finanțării proiectului „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Apahida, județul Cluj”, pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.

„Semne bune anul are! Începem 2026 cu un nou proiect câștigat pe fonduri nerambursabile, în valoare totală de 3.660.927,32 lei”, a notat primarul comunei Apahida, Cristina Belce, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Cristina Belce, primarul comunei Apahida: „Facem un pas concret spre o comună mai eficientă energetic, mai modernă și mai prietenoasă cu mediul”|Sursa: Cristina Belce - Facebook

Ce presupune proiectul?

Proiectul vizează montarea a 629 corpuri de iluminat LED și asigurarea unui sistem modern de telegestiune. Astfel, implementarea acestuia va permite un consum de energie și costuri reduse, iar iluminatul public va deveni mai sigur și mai eficient.

„Prin acest proiect, facem un pas concret spre o comună mai eficientă energetic, mai modernă și mai prietenoasă cu mediul”, a adăugat primarul Cristina Belce în mesajul citat.

Din valoarea totală a proiectului, finanțarea nerambursabilă AFM este de 1.999.894,00 lei.

Investiția va fi realizată în localitățile Apahida, Corpadea, Bodrog, Pata, Dezmir, Sânnicoară și Câmpenești.

Foto: depositphotos.com

