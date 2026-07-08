Rețea extinsă de defibrilatoare publice în zone intens circulate din Florești. Primarul Bogdan Pivariu: „Pot face diferența dintre o tragedie și o viață salvată”.

Primăria Florești a instalat noi defibrilatoare publice în zone intens circulate, astfel că rețeaua de echipamente pentru intervenții de urgență a ajuns la 7 defibrilatoare semiautomate, amplasate în zone strategice din comună.

Rețea extinsă de defibrilatoare publice în zone intens circulate din Florești. Primarul Bogdan Pivariu: „Pot face diferența dintre o tragedie și o viață salvată”.|Foto: Bogdan Pivariu - Facebook

Comuna Florești dispune acum de șapte defibrilatoare semiautomate amplasate în puncte considerate strategice.

Administrația locală a achiziționat încă patru aparate care se adaugă celor trei deja existente.

Rețea extinsă de defibrilatoare publice în zone intens circulate din Florești. Primarul Bogdan Pivariu: „Pot face diferența dintre o tragedie și o viață salvată”.

„În cazul unui stop cardio-respirator, fiecare secundă contează. Șansele de supraviețuire cresc considerabil atunci când intervenția este rapidă, iar un defibrilator este disponibil în apropiere”, spune primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu.

Investiția urmărește creșterea șanselor de supraviețuire în cazul persoanelor aflate în stop cardio-respirator. Cele șapte defibrilatoare sunt amplasate în zone cu acces rapid și trafic intens, astfel încât să poată fi utilizate facil în situații de urgență

„Am continuat investițiile în siguranța comunității și am achiziționat încă 4 defibrilatoare semiautomate, care se adaugă celor 3 deja existente. Astăzi, Floreștiul beneficiază de o rețea formată din 7 defibrilatoare amplasate strategic în zone cu acces rapid și trafic intens”, a adăugat primarul Bogdan Pivariu.

Echipamentele pentru intervenție în situații de urgență sunt concepute astfel încât să poată fi utilizate inclusiv de persoane fără pregătire medicală.

Defibrilatorul oferă instrucțiuni vocale clare, pas cu pas, analizează automat ritmul cardiac și administrează șocul electric doar atunci când este necesar. Practic, ghidează utilizatorul pe tot parcursul intervenției până la sosirea echipajelor medicale.

„Ne dorim ca aceste aparate să nu fie niciodată necesare. Însă, atunci când fiecare secundă contează, ele pot face diferența dintre o tragedie și o viață salvată”, a mai spus Bogdan Pivariu, primarul comunei Florești.

Utilizarea defibrilatorului într-o situație de urgență, când o persoană intră în stop cardio-respirator, crește semnificativ șansele de supraviețuire. Proiectul dezvoltat de administrația locală din Florești consolidează măsurile de siguranță, oferind asistență vitală în situații de urgență, până la sosirea serviciilor medicale.

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