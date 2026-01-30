Alin Tișe, reacție virulentă după ce Guvernul a decis să scoată proiectele medicale din Cluj din schema de finanțare: „Nu vreau să tac! Zeci de mii de copii din Transilvania și din întreaga țară sunt condamnați să sufere”.

Guvernul a omis, din nou, Spitalul Regional Pediatric Monobloc și Institutul pentru Transplant Multiorgan din Cluj din schema de finanțare. Liberalul clujean Alin Tișe acuză o decizie politică ce reflectă incompetența: „Asta nu este reformă, este politică împotriva propriilor cetățeni”, spune președintele Consiliului Județean Cluj.

Spitalele care au fost prinse inițial în finanțarea PNRR și care nu pot fi terminate până în iulie 2026 au fost transferate în Programul Sănătate. Totuși, Spitalul Pediatric Monobloc și Institutul pentru Transplant Multiorgan nu au fost incluse pe lista de finanțare.

Este vorba de o nouă decizie a Guvernului de a omite proiecte medicale esențiale pentru Cluj, după ce în toamna anului trecut Spitalul Pediatric Monobloc și Centrul de Transplant Multiorgan, nu au fost acceptate de Guvern pentru a fi finațate printr-un alt program european.

Practic, Guvernul a scos din PNRR acele proiecte care au fost inițial promovate, deși acestea nu aveau șanse de a fi finalizate, aflându-se în faze de început, fiind pierdute astfel sute de milioane de euro nerambursabili. Aceleași proiecte au fost apoi transferate spre finanțare pe Programul Sănătate. În tot acest timp proiecte mature, precum cele promovate de către Consiliul Județean Cluj, au fost ignorate prin ambele surse de finanțare, deși atât proiectul Spitalului Pediatric Monobloc cât și Centrul Integrat de Transplant Multiorgan se află în faze mult mai avansate, în cazul Spitalului Pediatric fiind demarate în acest moment lucrările prin finanțarea proprie a Consiliului Județean.

Tișe denunță premierea incompetenței

„În loc să finanțeze proiecte mature, la cheie, cu constructori în teren și șanse reale de finalizare, Guvernul a ales să scoată din PNRR spitale esențiale: Spitalul Regional de Pediatric Monobloc și Institutul pentru Transplant Multiorgan. Proiecte vitale. Proiecte posibile. Proiecte care puteau fi terminate”, spune Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Recent, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat o nouă listă cu proiectele transferate într-un alt program de sănătate, cu altă finanțare, însă spitalele din Cluj aflate în stadu avansat de realizare nu au fost incluse:

„În loc să pună copiii pe primul loc, pun interesele de partid. Aceasta nu mai este neglijență. Este decizie politică. Este nedreptate asumată.

Zeci de mii de copii din Transilvania și din întreaga țară sunt condamnați să sufere, pentru că guvernul refuză să finanțeze spitale de care depinde viața lor, nu din motive tehnice, ci din calcule politice meschine”, adaugă Alin Tișe, care critică incompentența Guvernului.

„Nu vreau să tac! Unii m-au atenționat să am grijă că voi fi căutat la dosare, alții să am grijă de copii. Voi continua, cu toate riscurile, deoarece consider că această cauză este una dreaptă, Nu voi accepta ca sănătatea copiilor să fie monedă de schimb politic.(...).Asta nu este reformă. Asta este premierea eșecului. Asta este politică împotriva propriilor cetățeni. Și tocmai de aceea protestez!”, a notat președintele Consiliului Județean Cluj pe pagina sa de Facebook.

Ce spitale sunt propuse spre finanțare de Guvern?

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat ghidul pentru apelul de proiecte Continuarea investițiilor în infrastructura unităților sanitare preluate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Apelul este de tip competitiv, cu termen limită de depunere și vizează finanțarea unor obiective de investiții din sănătate. Bugetul total este de 589.098.244,26 euro. Sunt vizate investiții de tipul extindere/modernizare/reabilitare/construcție nouă și dotare (dacă este necesar) în infrastructura unităților sanitare publice sau în structurile medicale publice transferate din PNRR .

Conform Programului Sănătate, în contextul prezentului ghid, grupul țintă eligibil se limitează la: Unități sanitare publice transferate din PNRR: SJU Pitești, SJU Alba, SJU Giurgiu, Spital 2 Vaslui, Spitalul de Boli Infecțioase Oradea, IRO Timișoara, Spitalul Municipal Bacău.

Consiliul Județean Cluj a propus spre finanțare prin PNRR două obiective spitalicești majore, noul Spital Pediatric Monobloc și Institutul pentru Transplant Multiorgan, ambele aflate în faze avansate, lucrările la Spitalul Pediatric fiind demarate deja în cursul anului trecut din fondurile proprii ale Consiliului Județean.

„Din rațiuni de neînțeles, cele două proiecte ale Clujului nu au fost selectate pentru finanțare, preferându-se o serie de alte obiective medicale, unele dintre ele neaflându-se la acel moment și măcar în faza de proiectare”, arată Consiliul Județean Cluj.

În contextul în care acestea nu vor putea fi finalizate până la termenul de iulie 2026, România va pierde aceste alocări importante, în valoare de miliarde de euro. Situația este perpetuată, prin deschiderea noului Program pe sănătate practic se preiau aceleași proiecte imature la finanțare, în timp ce Clujul este, din nou, lăsat deoparte, chiar dacă prezintă cele mai avansate proiecte.

