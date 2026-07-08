Statele Unite au lansat atacuri masive împotriva Iranului. Teheranul a ripostat asupra bazelor americane din Kuweit și Bahrain.

Statele Unite au atacat peste 80 de ținte în Iran ca ripostă pentru atacurile iraniene asupra unor nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz, ceea ce a determinat miercuri represalii din partea Teheranului, care a declarat că a lovit bazele americane din Kuweit și Bahrain.

Statele Unite au lansat atacuri masive împotriva Iranului. Teheranul a ripostat asupra bazelor americane din Kuweit și Bahrain.| Foto: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH - AGERPRES

În ciuda armistițiului dintre SUA și Iran, ostilitățile continuă în Golful Persic.

Armata americană a anunțat că a lovit peste 80 de ținte în Iran, ca răspuns la atacurile asupra a trei nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz.

Statele Unite au lansat atacuri masive împotriva Iranului. Teheranul a ripostat asupra bazelor americane din Kuweit și Bahrain.

Washingtonul a reinstaurat, de asemenea, sancțiunile economice asupra petrolului iranian în urma atacurilor asupra navelor, relatează AFP, citată de Agerpres.ro

Ambele părți se acuză reciproc de încălcarea memorandumului de înțelegere, semnat pe 17 iunie pentru a pune capăt războiului care a început pe 28 februarie odată cu ofensiva americano-israeliană împotriva Republicii Islamice.

Acest acord prevede în special redeschiderea Strâmtorii Ormuz - prin care tranzitează în mod normal 20% din țițeiul și gazul natural lichefiat (GNL) mondial și a cărui închidere de către Teheran a destabilizat economia globală și a provocat creșterea prețurilor -, precum și ridicarea sancțiunilor americane asupra petrolului iranian.

Atacuri iraniene asupra navelor comerciale în Strâmtoarea Ormuz

Trei nave au fost lovite în Strâmtoarea Ormuz în decurs de 24 de ore, a relatat marți agenția britanică de securitate maritimă UKMTO. Qatarul și Arabia Saudită au dat vina pe Iran pentru două dintre atacuri.

Denunțând „atacurile iraniene” și o „încălcare flagrantă a armistițiului”, armata americană a lansat o serie de „atacuri puternice” împotriva Iranului, susținând că a lovit „peste 80 de ținte”, inclusiv „sisteme iraniene de apărare antiaeriană”, a detaliat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) într-un comunicat.

Iranul, unde media au raportat explozii marți în locuri din apropierea Strâmtorii Ormuz, a avertizat imediat Statele Unite împotriva acestei „încălcări” a memorandumului de înțelegere, declarând că va „lua măsuri decisive pentru a-și proteja interesele și securitatea națională”, conform unui comunicat al Ministerului său de Externe.

Baze militare americane, lovite de Teheran

Câteva ore mai târziu, miercuri, Gardienii Revoluției din Iran a anunțat că au lovit 85 de instalații din bazele militare americane din Kuweit și Bahrain, conform televiziunii de stat.

„Acțiunile Iranului în Strâmtoarea Ormuz sunt total inacceptabile pentru Statele Unite și nu vor rămâne nepedepsite”, a declarat un oficial al administrației americane sub condiția anonimatului, după ce Departamentul Trezoreriei a publicat un document care interzice „noi tranzacții” cu hidrocarburi iraniene începând de marți.

În mijlocul acestor tensiuni, prețul barilului de țiței WTI american a crescut cu 2,63%, ajungând la 72,29 dolari, la deschiderea piețelor asiatice.

Tensiuni în creștere pe fondul funeraliilor lui Ali Khamenei

În ciuda opoziției SUA, Iranul exclude orice revenire la situația de dinainte de război, când trecerea prin Strâmtoarea Ormuz era liberă, și amenință navele care încearcă să ocolească singura rută pe care a autorizat-o de-a lungul coastei sale.

Această escaladare a tensiunilor are loc în contextul în care Iranul organizează, de sâmbătă, o înmormântare de stat de șase zile pentru liderul său suprem, Ali Khamenei, ucis în prima zi a războiului de atacuri aeriene israeliano-americane. Trupul său neînsuflețit tocmai a ajuns în Irak pentru procesiuni în Najaf și Karbala, două orașe care adăpostesc cele mai venerate sanctuare ale musulmanilor șiiți.

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