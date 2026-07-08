Clasamentul gimnaziilor din Cluj după Evaluarea Națională 2026. Ce școli au obținut cele mai mari medii după contestații?

Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026, publicate după soluționarea contestațiilor, confirmă performanțele elevilor din județul Cluj.

Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 arată că primele poziții în clasamentul gimnaziilor din județul Cluj sunt ocupate de școli din Cluj-Napoca. | Foto: monitorulcj.ro

Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 arată că primele poziții în clasamentul gimnaziilor din județul Cluj sunt ocupate de școli din Cluj-Napoca.

Pe primul loc se află Liceul Montessori, cu o medie generală de 9,41, urmat de Școala Gimnazială Montessori „Atlas”, cu 9,19, și Liceul Teoretic „ELF”, care a încheiat examenul cu media 9,08. În top se regăsesc și Colegiul Național „Emil Racoviță”, Școala Gimnazială „Ioan Bob” și Liceul Unitarian „János Zsigmond”, toate cu rezultate de peste 8,70.

Top 10 gimnazii din Cluj după rezultatele finale la Evaluarea Națională 2026

Liceul Montessori, Cluj-Napoca – media 9,41 Școala Gimnazială Montessori „Atlas”, Cluj-Napoca – media 9,19 Liceul Teoretic „ELF”, Cluj-Napoca – media 9,08 Colegiul Național „Emil Racoviță”, Cluj-Napoca – media 8,93 Școala Gimnazială „Ioan Bob”, Cluj-Napoca – media 8,74 Liceul Unitarian „János Zsigmond”, Cluj-Napoca – media 8,73 Școala Gimnazială Internațională Spectrum, Cluj-Napoca – media 8,66 Școala Gimnazială Reformată „Talentum”, Cluj-Napoca – media 8,56 Liceul Teoretic „Avram Iancu”, Cluj-Napoca – media 8,53 Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, Cluj-Napoca – media 8,51.

Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 au fost publicate miercuri, după soluționarea contestațiilor. Ministerul Educației a anunțat că rezultatele au fost afișate anonimizat, pe baza codurilor individuale atribuite candidaților, în conformitate cu prevederile privind protecția datelor cu caracter personal.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: