Vreme instabilă cu maxime de 23 de grade, ploi și vijelii. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se menține instabilă, iar meteorologii anunță ploi și vijelii în aproape toată țara. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru miercuri, 8 iulie|Foto: monitorulcj.ro

Miercuri, 8 iulie, vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a țării.

Pe parcursul zilei și seara vor fi înnorări accentuate, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze 50…70 km/h, dar și perioade cu averse însemnate cantitativ.

Temperaturile vor fi în scădere mai ales în vestul, nordul și centrul țării și se vor situa sub cele specifice perioadei.

Maximele termice se vor situa între 20 - 32 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 - 19 grade Celsius.

În Cluj, miercuri, avertizarea meteo Cod galben de instabilitate atmosferică este valabilă până la ora 23.

Sursa: ANM

Vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteze 50...70 km/h, iar pe arii restrânse de peste 80 km/h, dar și perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) vor fi cantități de apă de 15...20 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

Maxima termică va ajunge la 23 de grade Celsius, iar temperatura minimă va indica 12 grade Celsius.

În următoarele zile, valorile termice maxime vor varia între 23 – 28 de grade Celsius.

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