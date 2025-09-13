Guvernul a ocolit Clujul: județul rămâne fără două obiective medicale din PNRR. România pierde proiecte de 7 miliarde de euro, bani europeni.

Din 19 spitale propuse inițial pentru a fi realizate prin PNRR, România a rămas doar cu 8. Două investiții importante pentru Cluj - Spitalul Pediatric Monobloc și Centrul de Transplant Multiorgan, nu au fost acceptate de Guvern pentru a fi finațate printr-un alt program european.

Proiectele spitalelor care nu mai pot fi finanțate prin PNRR vor fi mutate pe fonduri europene din Programul Sănătate, a anunțat, vineri, premierul Ilie Bolojan.

Astfel, opt proiecte care au fost inițial incluse în Programul Național de Redresare și Reziliență și care nu mai pot fi menținute vor fi finanțate cu fonduri europene din Programul Sănătate 2021-2027.

Guvernul dă o lovitură puternică investițiilor din Cluj, în condițiile în care președintele Consiliului Județean, Alin Tișe, semnala luna trecută că județul Cluj are două obiective medicale în derulare, aflate în stare avansată de realizare.

Doar 8 spitale din 19 finanțate prin PNRR

La începutul săptămânii, ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, anunța lista finală a spitalelor care vor fi construite cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și care pot fi gata până în august 2026:

*Spitalul Regional de Urgență Cluj;

*Spitalul Craiova;

*Spitalul de Urgență Bistrița;

*„Agripa Ionescu” de la Balotești;

*Spitalul Sibiu;

*Spitalul „Zerlendi” din București;

*Spitalul de Inimă de la Târgu Mureș;

*Spitalul „Sf. Apostol Andrei” de la Constanța;

„Acestea sunt cele 8 spitale care continuă pe PNRR”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, la Digi24.ro

Spitale mutate de pe un program de finanțare pe altul

Alte 8 spitale, care nu au rămas în PNRR, vor fi finanțate prin programul european Sănătate, potrivit anunțului făcut de premierul Ilie Bolojan.

Sursa: Ilie Bolojan – Facebook

De altfel, între cele 8 figurează și un spital din Oradea, fieful lui Bolojan, însă Clujul a pierdut două obiective însemnate: Spitalul Pediatric din Borhanci și Centrul de Transplant Multiorgan din zona Hașdeu.

„Centrul de Transplant Multiorgan, alături de Spitalul Pediatric Monobloc, erau cele mai avansate proiecte în momentul în care a fost deschisă finanțarea prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Când în alte județe doar se discuta despre asemenea proiecte, noi aveam licitația de execuție în curs și adjudecată ulterior.

A fost o mare nedreptate: aveam două proiecte avansate, dar niciunul nu a fost inclus în PNRR. De ce? Pentru că s-a negociat politic o împărțire echilibrată a banilor în județe”, declara liberalul Alin Tișe în cadrul unei conferințe de presă susținute în august la Consiliul Județean Cluj.

România rămâne fără 7 miliarde de euro, bani europeni, cu cele mai mari pierderi în Sănătate

În total, de la 28,5 miliarde euro din PNRR, România mai poate dispune de 21,6 miliarde de euro. Astfel, statul pierde 7 miliarde de euro, din care cele mai multe proiecte vizau investiții în Sănătate, semnala luna trecută Economedia.ro

Investiții importante din domeniul infrastructurii rutiere sau al renovării energetice a fondului de locuit, obiective medicale incluse initial în Reforma „Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice (19 spitale)” sau alte proiecte ce privesc infrastructura feroviară pierd sume însemnate din PNRR sau sunt mutate de la granturi la împrumuturi.

Vineri seara, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că România a transmis oficial PNRR renegociat către Comisia Europeană, după care urmează aprobarea formală de către Comisie și apoi decizia Consiliului ECOFIN.

