Accident rutier grav pe Bulevardul 21 Decembrie 1989: Victimă cu multiple traumatisme, transportată la spital

Accident rutier grav, produs miercuri dimineața pe B-dul 21 Decembrie 1989. O femeie a rămas încarcerată, fiind extrasă ulterior de pompieri. Victima cu multiple traumatisme a ajuns la spital.

Accident rutier grav pe Bulevardul 21 Decembrie 1989: Victimă cu multiple traumatisme, transportată la spital|Foto: ISU Cluj

Un accident rutier grav s-a produs, miercuri, pe Bulevardul 21 Decembrie 1989.

În urma impactului, șoferița a rămas încarcerată, fiind extrasă cu dificultate de pompieri.

Ca urmare a traumatismelor suferite, victima a ajuns la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Accident rutier grav pe Bulevardul 21 Decembrie 1989: Victimă cu multiple traumatisme, transportată la spital

Pompierii clujeni au intervenit, miercuri dimineața, cu două autospeciale cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD, la un accident rutier produs pe Bulevardul 21 Decembrie 1989.

Accident rutier grav pe Bulevardul 21 Decembrie 1989: Victimă cu multiple traumatisme, transportată la spital|Foto: ISU Cluj

„Forțele noastre au găsit la fața locului un autoturism avatiat, iar în interior se afla o femeie, care nu a putut ieși singură afară, suferind multiple traumatisme”, informează ISU Cluj.

Totuși, victima era conștientă și cooperantă, iar pompierii au extras-o în siguranță, folosind echipamentele din dotare.

Femeia a primit îngrijiri medicale și a fost transportată la spital.

Potrivit IPJ Cluj, o femeie de 54 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care conducea autoturismul înspre centrul municipiului, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, în împrejurări ce urmează a fi stabilite, intrând în coliziune cu un gard metalic, iar ulterior cu un arbore.

„Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ”, menționează sursa citată.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

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