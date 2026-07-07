Deputatul Ovidiu Cîmpean: „Clujul este pe primul loc în țară la Bacalaureat. Rezultatele arată un lucru simplu: investițiile în educație contează”.

Clujul are cea mai bună rată de promovare la examenul de Bacalaureat la nivel național, iar după cum arată deputatul Ovidiu Cîmpean, în ultimii ani, peste 200 de milioane de euro au fost investiți în infrastructura educațională din municipiu: „Rezultatele arată un lucru simplu: investițiile în educație contează”, spune parlamentarul liberal.

Deputatul Ovidiu Cîmpean: „Clujul este pe primul loc în țară la Bacalaureat. Rezultatele arată un lucru simplu: investițiile în educație contează”.| Foto: Ovidiu Cîmpean

Clujul a înregistrat cea mai mare rată de promovabilitate la Bacalaureat, potrivit rezultatelor inițiale publicate marți, 7 iulie 2026.

Din cele 62 de licee din județ, 14 au înregistrat o promovabilitate de 100%, iar 44 au depășit pragul de 80%. Clujul a bifat și 4 medii de 10.

„Felicitări elevilor pentru fiecare notă muncită”, a transmis deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj), membru al Comisiei pentru învățământ, care a mulțumit profesorilor și părinților pentru că au fost alături de elevi.

Deputatul Ovidiu Cîmpean: „Clujul este pe primul loc în țară la Bacalaureat. Rezultatele arată un lucru simplu: investițiile în educație contează”.

Județul Cluj este lider național la Bacalaureat 2026, potrivit rezultatelor inițiale, publicate marți de Ministerul Educației.

Rezultatele reflectă proiectele educaționale dezvoltate cu prioritate la Cluj, arată deputatul clujean Ovidiu Cîmpean:

„La Cluj-Napoca au fost investiți peste 200 de milioane de euro în ultimii ani în infrastructura educațională, din fonduri europene și de la bugetul local.

La aceste sume se adaugă investițiile celorlalte administrații locale din județ și cele ale Consiliului Județean Cluj”, a declarat parlamentarul liberal.

Investițiile în educație se văd în rezultatele obținute de elevi. Dezvoltarea ecosistemului educațional clujean a fost posibilă prin colaborarea continuă dintre profesori, elevi și părinți, dar și prin susținerea constantă acordată de administrația locală și județeană:

„Ca deputat de Cluj și membru al Comisiei pentru Învățământ, cred că aceste rezultate arată un lucru simplu: investițiile în educație contează”, a adăugat deputatul Ovidiu Cîmpean.

Județul Cluj a obținut o rată de promovabilitate de 89,9% pentru absolvenții din promoția curentă și 85,3% (toți candidații), dar și patru medii de 10.

Cele patru medii de 10 din județul Cluj au fost obținute la Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca (3 medii de 10) și Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii.

Rata de promovabilitate pe țară este de 74,8%.

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