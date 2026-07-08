Nicușor Dan: „Nu văd un risc de retragere a trupelor americane de pe flancul estic”

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, înainte de a participa la Summitul NATO de la Ankara, că nu vede un risc în retragerea în viitor a trupelor americane de pe flancul estic. România va insista pe importanța regiunii Mării Negre, aspect care să fie menționat în Declarația finală a reuniunii la nivel înalt.

Nicușor Dan: „Nu văd un risc de retragere a trupelor americane de pe flancul estic”|Foto: presidency.ro

Președintele Niculor Dan a vorbit despre obiectivele României la summitul Alianței Nord-Atlantice, printre care se numără securitatea regiunii Mării Negre, precum și semnarea declarației prin care se stabilește înființarea Băncii pentru apărare, securitate și reziliență.

Șeful statului a susținut că nu vede un risc în retragerea în viitor a trupelor americane de pe flancul estic.

Nicușor Dan: „Nu văd un risc de retragere a trupelor americane de pe flancul estic”

Nicușor Dan a spus că în proiectul de Declarație se menționează unitatea, Articolul 5 al Tratatului NATO și legătura transatlantică.

De asemenea, a evidențiat că acesta este un summit în care s-a agreat o creștere a cheltuielilor militare iar „întrebarea este în ce măsură banii se transformă în echipamente”.

„Important este că în proiectul de Declarație se menționează amenințarea rusă, deci implicit Flancul estic, evident războiul din Ucraina”, a explicat șeful statului.

În acest context, Nicușor Dan a afirmat că nu vede un risc în retragerea în viitor a trupelor americane de pe Flancul estic și a făcut referire la Summitul de la Haga de anul trecut.

„A fost o încercare de reechilibrare a contribuțiilor de securitate între Statele Unite și ceilalți parteneri. Și, dacă ați văzut proiectul de Declarație a summitului acestuia, o să vedeți că în mai multe locuri se vorbește de contribuția Canadei și a statelor europene. Deci suntem pe traseul bun pentru echilibrare. Acum, parte din contribuția care se cuantifică în bani este și prezența trupelor americane în Europa și bineînțeles că asta o să fie o discuție pe termen scurt, mediu și lung, din momentul acesta. Reechilibrare înseamnă inclusiv asta. Însă, prin faptul că se vorbește expres de amenințarea rusă, eu, în momentul acesta, nu văd un risc de retragere a trupelor de pe Flancul estic”, a subliniat șeful statului.

Consolidarea capacităţii de apărare, achiziţiile de echipamente militare şi războiul din Ucraina se numără printre temele abordate în cadrul summitului NATO care are loc la Ankara.

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