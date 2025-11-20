„Revoluția mobilității” la Cluj, prin conexiuni rapide și transport de calitate. Emil Boc: „Opțiunea pentru transportul public trebuie să fie una firească pentru oameni”.

Clujul continuă eforturile pentru a crește mobilitatea din oraș, însă pentru a asigura conexiuni eficiente sunt necesare servicii de calitate. „Transportul public trebuie să devină o opțiune naturală și avantajoasă de a ajunge mai rapid cu autobuzul decât cu mașina”, spune primarul Emil Boc.

„Revoluția mobilității” la Cluj, prin conexiuni rapide și transport de calitate. Boc: „Opțiunea pentru transportul public trebuie să fie una firească pentru oameni”.|Foto: monitorulcj.ro

Primăria pregătește un studiu pentru a eficientiza transportul public din oraș atât prin intermediul benzilor dedicate cât și prin conexiuni mai eficiente.

După cum a explicat primarul Emil Boc, noile planuri tarifare de transport în comun, precum este biletul de 90 de minute, reprezintă un pas important, dar insuficient.

„Știți foarte bine intenția municipalității de a promova prioritatea transportului public. Noi avem gradate niște intervenții, dar fără să avem cetățenii de partea noastră, nu vom reuși.

Problema nu se rezolvă prin supraaglomerare, ci printr-o partajere corectă a transportului public, fără a interzice circulația mașinilor. Dar alegerea verde trebuie să fie alegerea cea mai ușoară pentru cetățean”, a explicat primarul Emil Boc în ședința de Consiliu Local de joi.

„Green choise easy choise”: Transportul public, prima opțiune pentru oameni

Primarul a adus în discuție dimensiunea verde a transportului public, care trebuie să reprezinte o opțiune „naturală” pentru oameni, după principiul „green choise easy choise”.

„Oamenii nu vor alege transportul public, dacă nu va fi mai ușor și mai avantajos pentru ei în viața de zi cu zi”, a explicat primarul Emil Boc.

Astfel, administrația locală pregătește un studiu actualizat, care va fi inclus la rectificarea bugetară din decembrie, care să releve cele mai bune opțiuni pentru benzile dedicate de transport, pentru conexiunile dintre locuință și zonele de interes, precum și durata de deplasare.

Însă pentru ca oamenii să opteze în favoarea transportului în comun sunt necesare respectarea unor criterii esențiale: eficiență și repectarea orarului de transport, calitatea serviciului public și conectivitatea crescută.

„Ce înseamnă green choise easy choise? Alegerea transportului în comun să fie pentru cetățean alegerea cea mai ușoară pe care o poate face, cea mai convenabilă, de calitate, astfel încât să opteze natural pentru transportul public în comparație cu alegerea mașinii ca mijloc de mobilitate.

Aceasta este viziunea centrală pe care noi o avem. Cum putem face asta? Aici intră măsurile pe care vi le propunem spre analiză și implementare, dar doar în parteneriat cu cetățenii.

Asta însemnă linii dedicate de transport public, autobuze de calitate, care să asigure confortul necesar, înseamnă autobuze curate care să sosească la timp, care să ofere conexiune între locuință și zona unde se deplasează cetățeanul, adică să devină o opțiune naturală și avantajoasă de a ajunge mai rapid cu autobuzul decât cu mașina.

În acest sens, pregătim centura-mică, Cluj – Florești, care deschide calea benzilor dedicate.

Avem în lucru un caiet de sarcini și, probabil în decembrie va intra la rectificarea de buget, să facem o analiză punctuală și sectorială a tuturor rutelor de transport din oraș, plecând de la întrebarea: de unde vin oamenii și încotro merg ei? Pentru a oferi legături exacte, conexiuni directe, dar la nivelul anului 2025. Noi avem studii la nivelul anulului 2020, dar care nu mai sunt actuale.

Astfel încât după aceea să venim cu intervenții riguroase: unde trebuie să facem bandă dedicată de transport, pentru ca alegerea verde să fie prioritară pentru cetățean. Acest studiu ne va spune. Vom ști cât timp va economi cetățeanul, care sunt opțiunile de corelare, când trebuie să schimbi două mijloace de transport în comun.

Biletul de 90 de minute, din noul plan tarifar de transport public, este un pas important spre flexibilizare, dar și aici e necesară rapiditatea și calitatea serviciului de transport piublic.

E o revoluție a mobilității în Cluj, singura care ne poate asigura diminuarea poluării și a zgomotului și creșterea calității vieții.

Avem nevoie ca această discuție să ajungă în rădăcina societății clujene, pentru că singuri nu vom reuși. Aceste lucruri trebuie realizate după dezbateri, după expertize date de specialiști, dar cu viziune și curaj politic pentru implementare”, a explicat primarul Emil Boc.

Proiectul benzii dedicate transportului public pe direcția Florești – IRA reprezintă o soluție alternativă ce va permite descongestionarea și fluidizarea traficului din Cluj care va fi implementat din 2026, iar măsura va reprezenta un aport semnificativ în asigurarea unor condiții optime de circulație.

Astfel, unul dintre avantajele realizării tronsonului I al centurii metropolitane constă în continuarea proiectului derulat de Primărie privind asigurarea unui culoar prioritizat pentru transportul public pe relația Florești – IRA. În plus, creșterea mobilității urbane necesită o mai bună conectivitate a cartierelor, precum și a punctelor de interes pentru clujeni, aspecte ce vor fi reliefate în urma studiului privind mobilitatea și eficientizarea transportului public în comun din Cluj-Napoca.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: