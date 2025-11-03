Primăria Cluj-Napoca achiziționează nouă autobuze electrice articulate de 18 m. Investiția depășește 6 milioane de euro.

Clujul își extinde flota de autobuze electrice printr-o nouă investiție ce vizează achiziția a 9 autobuze ecologice.

Primăria Cluj-Napoca a publicat recent anunțul de licitație pentru cumpărarea a nouă autobuze electrice articulate, cu o lungime de 18 metri, precum și a stațiilor de încărcare aferente.

Contractul este estimat la peste 6 milioane de euro/33 de milioane de lei, iar achiziția este finanțată prin Programul Regional 2021-2027.

Potrivit anunțului publicat în sistemul electronic de achiziții publice (SEAP), autobuzele electrice aerticulate trebuie să aibă o capacitate de transport de minim 130 de persoane.

Durata contractului este de maxim 16 luni, iar deschiderea perioadei de ofertare este progrmată pentru luna decembrie 2025, conform anunțului citat.

În vara acestui an, edilul Clujului Emil Boc semna contractul pentru achiziția a încă 22 de autobuze electrice articulate, de 18 metri lungime, care vor circula pe străzile Clujului.

Primăria Cluj-Napoca pregătește implementarea unei linii dedicate transportului public pe direcția Florești – IRA, soluție menită să eficientizeze traficul din Cluj și să reducă nivelul de poluare.

„Obiectivul este ca la 1 iulie 2026 să impunem în circulație axă de mobilitate Florești-Cluj cu bandă dedicată în ambele sensuri până în Mărăști”, declara la începutul lunii octombrie primarul Clujului Emil Boc.

Revoluție în mobilitatea urbană

Până în iulie anul viitor, 49 de autobuze noi vor circula pe străzile din Cluj.

„Planul extins de reformare a transportului public se întâmplă și știți bine că anul viitor, am vorbit de acea revoluție a mobilității pe care o avem pe axa Florești-Cluj.(…).Trebuie să fie autobuze cu o cadență pentru ca cel care vine cu autobuzul să vadă diferența uriașă pe care o face ca timp economisit din Florești până în Mărăști în comparație cu opțiunea pe care o va avea să vină cu mașina și să înțeleagă că aici în zona Clujului, pe Moților de exemplu, nu vor mai fi două benzi pe sens, va fi doar o bandă pe sens pentru mașini și o bandă va fi dedicată pentru autobuz și urgență”, potrivit proiectului de mobilitate anunțat de Emil Boc.

„Noi cu departamentul de fonduri europene am accelerat etapele de achiziționare. 49 de autobuze vor fi în total care vor fi aduse până anul viitor în iulie să avem flota corespunzătoare și de la dozarea acestor priorități ne uităm și la restructurarea celorlalte linii. Trebuie să pornim de la axa principală, ulterior conexiunile între cartiere. Să nu uităm de transportul metropolitan, nu e o Cenușăreasă pentru noi transportul metropolitan. E parte a Clujului. Clujul nu are viitor fără zona metropolitană. Vom rămâne sufocați ca solicitări de locuire, de muncă, de investiții, dacă nu ne extindem în zona metropolitan. Vom propune dezbateri publice la începutul anului viitor să știe la ce să se aștepte șoferii din luna iulie 2026”, anunța luna trecută edilul Clujului.

Prin realizarea de noi benzi dedicate transportului public, precum și prin crearea unei stații suplimentare de tren metropolitan în zona Aeroportului, Clujul va dispune de facilități integrate de transport și o mobilitate crescută.

