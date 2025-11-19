Grilă simplificată de tarife pentru transportul public din Cluj-Napoca: Noile bilete și abonamente ar putea intra în vigoare din 2026

Primăria Cluj-Napoca a lansat în dezbatere publică proiectul noii grile tarifare pentru transportul public local. Noile prețuri ar putea fi adoptate în decembrie, urmând să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026.

Grilă simplificată de tarife pentru transportul public din Cluj-Napoca: Noile bilete și abonamente ar putea intra în vigoare din 2026|Foto: Compania de Transport Public Cluj-Napoca – Facebook

În septembrie 2025, Compania de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca a propus o nouă grilă de tarife pentru transportul în comun, adaptată și simplificată semnificativ.

Noua grilă de tarife, cu mai puține tipuri de bilete și abonamente, dar mai adaptate nevoilor călătorilor (apare biletul de 90 de minute), a fost publicată în consultare publică de administrația locală, iar dacă va fi adoptat luna viitoare în Consiliul Local, noul plan tarifar de transport public ar putea intra în vigoare din ianuarie 2026.

Grilă simplificată de tarife pentru transportul public din Cluj-Napoca: Noile bilete și abonamente ar putea intra în vigoare din 2026

Unele dintre cele mai însemnate schimbări vizează introducerea biletului cu o valabilitate de 90 de minute, care va permite călătorilor să schimbe multiple mijloace de transport (autobuze, troleibuze, tramvaie) pe oricare din liniile de pe raza municipiului Cluj-Napoca - timp de 90 de minute din momentul validării.

De asemenea, apar abonamentele pentru 6 luni și 12 luni, mult mai avantajoase.

În plus, este eliminat tariful pentru transportul de noapte, care va fi inclus în titlurile de călătorie existente.

Noile tipuri de abonamente și bilete de transport public

Bilet 90 de minute, preț 4 lei Abonament 24 ore, preț 12 lei Abonament 72 ore, preț 30 lei Abonament săptămânal, pret 40 lei Abonament lunar, preț 130 lei Abonament lunar urban + metropolitan, preț 250 lei Abonament 6 luni, preț 650 Abonament 1 an, preț 1.250 lei Abonament lunar protecție socială, preț 100 lei

Rămân neschimbate tarifele pentru categoriile reglementate la nivel național:

*Abonament lunar pentru elevi (toate liniile, nominalizat): 102 lei

*Abonament lunar pentru studenți (120 călătorii): 56 lei

De asemenea, se păstrează tarifele pentru:

*Bilet suprataxă pentru călători frauduloși: 84 lei

*Card de călătorie nenominalizat: 5 lei

*Card de călătorie nominalizat: 8 lei

Proiectul se află în consultare public în perioada 18 noiembrie – 2 decembrie 2025.

Ultima actualizare de prețuri pentru biletele și abonamentele de transport public din Cluj-Napoca a intrat în vigoare de la 1 august 2025.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: