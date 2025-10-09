Șoferi, vi se pregătește ceva! Pe Moților rămân doar 2 benzi pentru mașini! „Nu e negociabil”.

Autoritățile locale pregătesc o „revoluție a mobilității” și anunță bandă dedicată pentru transportul public pe axa Florești–Cluj, până în Mărăști. „Măsura se va implementa de la 1 iulie 2026, termenul nu e negociabil”, spune primarul Emil Boc.

Traficul pe Calea Moților este infernal zilnic, de dimineață și până seara |Foto: monitorulcj.ro

Din 4 benzi pe Moților, rămân doar 2 pentru mașini!

„Planul extins de reformare a transportului public se întâmplă și știți bine că anul viitor, am vorbit de acea revoluție a mobilității pe care o avem pe axa Florești-Cluj, obiectivul este ca la 1 iulie 2026 să impunem în circulație axă de mobilitate Florești-Cluj cu bandă dedicată în ambele sensuri până în Mărăști.

Pornind de la această axă fundamentală, încep și celelalte linii să fie restructurate, regândite, reanalizate. Trebuie să facem analiza numărului de autobuze care sunt necesare. Nu pot să îi pun la dispoziție cetățeanului transport alternativ, dar să nu fie autobuze. Că atunci vor zice șoferii «bine, de ce nu mai lăsat cu mașina că veneam cu mașina». Trebuie să fie autobuze cu o cadență pentru ca cel care vine cu autobuzul să vadă diferența uriașă pe care o face ca timp economisit din Florești până în Mărăști în comparație cu opțiunea pe care o va avea să vină cu mașina și să înțeleagă că aici în zona Clujului, pe Moților de exemplu, nu vor mai fi două benzi pe sens, va fi doar o bandă pe sens pentru mașini și o bandă va fi dedicată pentru autobuz și urgență. Ca de altfel, și la ieșirea din Cluj se lărgește de la 4 la 6 benzi, una dintre benzi va fi dedicată transportului public. Lucrăm la acest plan integrat, nu-l putem face peste noapte, dar ceea ce am prezentat, categoric, este un lucru la care ținem mult și pe care îl vom integra în analizele noastre”, a declarat Emil Boc în ședința de Consiliu Local.

„Până în septembrie 2026, șoferii să se obișnuiască”

„Discuția noastră este și despre ce se întâmplă la tronsonul 1 din centura metropolitană, sunt discuții, probleme tehnice, înțeleg, chetiuni de prelungire din cauza vremii, dar sub nicio vorbă nu voi accepta și nu accept ca termenul de 1 iulie să fie negociabil. Dorim ca începând cu vara anului viitor să putem pune în practică linia dedicată, ca oamenii să se obișnuiască până în septembrie când revine aglomerația mai mare și deja să își creeze mentalitatea și obiceiul «iată, cu autobuzul pot să ajung mult mai repede» pe această axă est-vest atât de importantă pentru orașul nostru. Și în acest context al revoluției, care va reflecta o schimbare de mentalitate pe această axă, pentru că vedem cu toții ce se întâmplă și care sunt blocajele din trafic, soluția pe care au găsit-o specialiștii, n-am inventat noi apa caldă, ea se practică peste tot în lume, este de a avea un transport public de calitate, rapid, eficient, în care cetățenii să aibă încredere.

Noi autobuze la Compania de Transport

Până acum, CTP ne-a demonstrat că nu numai este cea mai performantă companie de transport public din România, dar și poate să răspundă la aceste exigențe pe care le-am avut. Uitați cum a răspuns la aceste exigențe pentru transportul elevilor. Nu e ușor. Și s-au descurcat și au reușit. Noi cu departamentul de fonduri europene am accelerat etapele de achiziționare. 49 de autobuze vor fi în total care vor fi aduse până anul viitor în iulie să avem flota corespunzătoare și de la dozarea acestor priorități ne uităm și la restructurarea celorlalte linii. Trebuie să pornim de la axa principală, ulterior conexiunile între cartiere. Să nu uităm de transportul metropolitan, nu e o Cenușăreasă pentru noi transportul metropolitan. E parte a Clujului. Clujul nu are viitor fără zona metropolitană. Vom rămâne sufocați ca solicitări de locuire, de muncă, de investiții, dacă nu ne extindem în zona metropolitană. Vom propune dezbateri publice la începutul anului viitor să știe la ce să se aștepte șoferii din luna iulie 2026”, a mai spus Boc.

