  • Flux RSS
Administrație

Conectivitate crescută prin extinderea transportului public din Cluj-Napoca: linie nouă de troleibuz, din 15 noiembrie. Boc: „Continuăm investițiile în transportul public din oraș”.

Primăria anunță introducerea unei noi linii de troleibuz – Linia 12, pentru o mai bună conectivitate între cartierul IRA – strada Aurel Vlaicu - Bulevardul Muncii. „Din 15 noiembrie, înființăm o nouă linie de transport public”, spune primarul Emil Boc.

Linie nouă de troleibuz în Cluj-Napoca, din 15 noiembrie. Emil Boc: „Continuăm investițiile în transportul public din oraș”.|Foto: Emil Boc - Facebook Linie nouă de troleibuz în Cluj-Napoca, din 15 noiembrie. Emil Boc: „Continuăm investițiile în transportul public din oraș”.|Foto: Emil Boc - Facebook

 

 


Primarul Clujului Emil Boc a anunțat introducerea unei noi linii de transport public în Cluj-Napoca. 

Conectivitate crescută prin extinderea transportului public din Cluj-Napoca: linie nouă de troleibuz, din 15 noiembrie

Astfel, din 15 noiembrie, noua linie de transport public va asigura o conexiune mai eficientă între cartierel IRA – Aurel Vlaicu – Bulevardul Muncii. 


CITEȘTE ȘI: 
Primăria Cluj-Napoca achiziționează nouă autobuze electrice articulate de 18 m. Investiția depășește 6 milioane de euro.

„Din 15 noiembrie, înființăm o nouă linie de transport public - linia 12, care va lega cartierul IRA - Aurel Vlaicu - Bulevardul Muncii.

Continuăm investițiile în îmbunătățirea transportului public la Cluj-Napoca!”, a anunțat, miercuri, edilul Clujului Emil Boc prin intermediul unui mesaj video publicat pe pagina de Facebook. 


Traseul liniei 12 de troleibuz:

*Strada Aurel Vlaicu, cu stațiile - Expo Transilvania, Aurel Vlaicu, Arte Platice
*strada Fabricii, cu stațiile – Mareșal Averescu, Bobâlnei Est, Terapia Est
*Bulevardul Muncii, cu stațiile – Terapia Sud, Eckerle Sud, Sinterom Sud, Termorom Sud și bucla de întoarcere CUG.


Retur:
*Bulevrardul Muncii, cu stațiile – CUG Nord, Termorom Nord, Sinterom Nord, Eckerle Nord, Terapia Nord.
*Strada Fabricii, cu stațiile – Terapia Vest, Bobâlnei Vest, Fabricii
*Strada Aurel Vlaicu - IRA, cu stațiile – Mareșal C-tin Prezan, Siretului și Pod Someșeni. 

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI:

Pasajul Oașului–Muncii, proiect major de mobilitate care va reconfigura zona de nord a Clujului: investiție de 26 de milioane de euro, bani europeni

Ultimele Stiri
abonare newsletter