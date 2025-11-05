Conectivitate crescută prin extinderea transportului public din Cluj-Napoca: linie nouă de troleibuz, din 15 noiembrie. Boc: „Continuăm investițiile în transportul public din oraș”.

Primăria anunță introducerea unei noi linii de troleibuz – Linia 12, pentru o mai bună conectivitate între cartierul IRA – strada Aurel Vlaicu - Bulevardul Muncii. „Din 15 noiembrie, înființăm o nouă linie de transport public”, spune primarul Emil Boc.

Linie nouă de troleibuz în Cluj-Napoca, din 15 noiembrie. Emil Boc: „Continuăm investițiile în transportul public din oraș”.|Foto: Emil Boc - Facebook

Primarul Clujului Emil Boc a anunțat introducerea unei noi linii de transport public în Cluj-Napoca.

Conectivitate crescută prin extinderea transportului public din Cluj-Napoca: linie nouă de troleibuz, din 15 noiembrie

Astfel, din 15 noiembrie, noua linie de transport public va asigura o conexiune mai eficientă între cartierel IRA – Aurel Vlaicu – Bulevardul Muncii.

„Din 15 noiembrie, înființăm o nouă linie de transport public - linia 12, care va lega cartierul IRA - Aurel Vlaicu - Bulevardul Muncii.

Continuăm investițiile în îmbunătățirea transportului public la Cluj-Napoca!”, a anunțat, miercuri, edilul Clujului Emil Boc prin intermediul unui mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

Traseul liniei 12 de troleibuz:

*Strada Aurel Vlaicu, cu stațiile - Expo Transilvania, Aurel Vlaicu, Arte Platice

*strada Fabricii, cu stațiile – Mareșal Averescu, Bobâlnei Est, Terapia Est

*Bulevardul Muncii, cu stațiile – Terapia Sud, Eckerle Sud, Sinterom Sud, Termorom Sud și bucla de întoarcere CUG.

Retur:

*Bulevrardul Muncii, cu stațiile – CUG Nord, Termorom Nord, Sinterom Nord, Eckerle Nord, Terapia Nord.

*Strada Fabricii, cu stațiile – Terapia Vest, Bobâlnei Vest, Fabricii

*Strada Aurel Vlaicu - IRA, cu stațiile – Mareșal C-tin Prezan, Siretului și Pod Someșeni.

