Emil Boc, la Forumul Mondial al primarilor: „Trebuie să ne concentrăm eforturile pentru a susține și mai convingător dimensiunea verde a orașelor”

Orașele trebuie să-și concentreze eforturile pentru a susține și mai convingător dimensiunea verde. „Orașul viitorului este acela în care alegerea ecologică este alegerea cea mai ușoară, plăcută și ieftină pentru oameni“, a transmis edilul Clujului, Emil Boc, în cadrul Forumului Mondial al primarilor.

Edilul Clujului Emil Boc a participat la Forumul Mondial al primarilor, desfășurat la Rio de Janeiro (Brazilia), eveniment ce a reunit dezbateri cu primarii din Paris, Londra, Melbourne, Varșovia Milano, Torino, Atena, Oslo, Copenhaga, Helsinki, Sofia, dar și cu mulți alți primari de pe toate continentele.

Forumul reunește cei mai importanți lideri și primari din lume care au un rol activ în promovarea politicilor verzi în orașele lor pentru a crește calitatea vieții cetățenilor și pentru a genera „locuri de muncă verzi”, sigure și mai bine plătite.

Dimensiunea verde a orașelor trebuie să reprezinte o prioritate în cadrul politicilor publice de dezvoltare, a transmis Emil Boc în cadrul Forumului Mondial al Primarilor.

„La invitația GCoM (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy), am participat la Forumul Mondial al Primarilor desfășurat în Brazilia, la Rio de Janeiro.

Am avut plăcerea să discut cu Teresa Ribera, Prim-vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru o tranziție curată, justă și competitivă, despre politicile verzi europene, competitivitate și locurile de muncă noi generate de tehnologiile verzi”, a transmis primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

În cadrul forumului, Emil Boc prezentat politicile verzi ale Clujului și a accentuat importanța finanțării politicilor verzi pentru a face viața oamenilor mai sănătoasă, plăcută și cu mai putină poluare.

Direcție strategică pentru dimensiunea ecologică a zonelor urbane

De asemenea, în marja evenimentului, edilul Clujului a prezentat și o viziune despre direcția strategică asupra căreia trebuie să se concentreze orașele pentru a susține și mai convingător dimensiunea verde, nepoluantă:

„Orașul viitorului este acela în care alegerea ecologică (verde) este alegerea cea mai ușoară, plăcută și ieftină pentru cetățenii orașului“, a transmis Emil Boc.

GCoM este o alianță globală a orașelor și guvernelor locale, cu sediul la Burxelles, care au făcut angajamentul voluntar de a acționa împotriva schimbărilor climatice, de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a se adapta la impactul climatic.

Costurile deplasării la Forumul mondial al primarilor au fost suportate de către GCoM (Global Convenant of Mayors), în contextul în primarul Emil Boc este membru al Board-lui acestei organizații mondiale.

