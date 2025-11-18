Spitalul Pediatric Monobloc din Cluj, proiect esențial pentru a fi realizat din fonduri europene. Radu Rațiu: „S-a considerat că județul este deja prea dezvoltat”.

Consiliul Județean Cluj a alocat în acest an 20 de milioane de euro pentru realizarea efectivă a Spitalului Pediatric Monobloc. Proiectul a fost exceptat însă de la finanțarea prin PNRR. „S-a considerat că județul este prea dezvoltat, diferența între Cluj și alte regiuni se adâncește, iar țara trebuie echilibrată financiar”, spune Radu Rațiu, vicepreședintele CJ Cluj.

Spitalul Pediatric Monobloc din Cluj, proiect esențial pentru a fi realizat din fonduri europene. Radu Rațiu: „S-a considerat că județul este deja prea dezvoltat”.|Foto: monitorulcj.ro

Deși Guvernul nu a inclus proiectul Spitalului Pediatric Monobloc și Centrul de Transplant Multiorgan în PNRR, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, semnalează că proiectul spitalului de copii cu servicii integrate este unul matur, cu lucrări avansate în teren.

„Ne dorim ca acest spital să fie finanțat și de la nivel național. Nu va fi doar pentru Cluj, ci pentru întreaga regiune, chiar pentru toată România”, spune Radu Rațiu.

Spitalul Pediatric Monobloc din Cluj, proiect esențial pentru a fi realizat din fonduri europene. Radu Rațiu: „S-a considerat că județul este deja prea dezvoltat”.

Costurile pentru realizarea Spitalului Pediatric Cluj sunt estimate la 400 de milioane de euro.

Comparativ cu alte proiecte de infrastructură medicală din țară, care nu aveau nici licitațiile făcute, Spitalul Monobloc de Copii avansează în teren și putea fi inclus în PNRR, dar Bucureștiul a considerat că județul Cluj a beneficiat deja de investiții consistente.

„Frustrarea noastră este că avem un proiect care poate fi finanțat din bani europeni, doar că PNRR-ul se încheie anul viitor. Sunt acolo niște spitale în alte județe din țară unde șansele să fie executate sunt zero. De asemenea, noi avem un centru universitar medical important la Cluj. Deci nu am avea o problemă ca aceste spitale să fie dotate cu doctori specializați.

Costurile sunt de aproximativ 400 de milioane de euro. Nu putem să-l susținem doar din fonduri proprii. Eu încă sper să primim finanțare europeană pentru acest proiect.

Noi am alocat doar anul acesta 20 de milioane de euro din bugetul propriu pentru ca proiectul să demareze. Este un proiect matur și trebuie prins foarte simplu în PNRR. România are bani pentru sănătate și nu o să-i aducă în țară pentru că în acea listă a PNRR sunt proiecte care nici măcar nu au licitațiile făcute”, a declarat, marți, Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj în cadrul unei intervenții radio locale.

Radu Rațiu spune că este nevoie de o recalibrare a modului în care sunt distribuite fondurile și prioritizate proiectele de impact, mai ales pe sănătate.

„Consider că trebuie regândită politica națională. Spitalele mari trebuie să fie construite în orașele mari, universitare. Cred că s-a considerat că județul Cluj a primit prea multe, că s-a dezvoltat prea tare, că diferența între județul nostru și altele din țară nu scade, ci se adâncește, și țara trebuie echilibrată financiar. Până la urmă, dacă un județ este performant și și-a putut face treaba și are un proiect în execuție, mi se pare ridicol să nu schimbăm acea listă cu spitale care nu se vor face. România va pierde banii europeni”, a explicat Radu Rațiu.

Proprietățile CJ Cluj, pentru realizarea noului Spital de Copii

Recent, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, declara că administrația județeană ia în calcul scoată la vânzare clădiri și terenuri aflate în proprietatea județului pentru a construi Spitalul Pediatric Monobloc.

„Consiliul Județean Cluj nu va aștepta la nesfârșit: vom încerca să contractăm un credit de la Banca Europeană de Investiții (BEI), pentru a putea să-l ridicăm sau altă formulă de finanțare, dar acest proces nu va putea fi oprit”, anunța recent Alin Tișe.

Printre obiectivele care ar putea fi valorificate de administrația județeană se regăsesc fosta fabrică de încălțăminte Clujana și hotelul Univers T.

„Clujana nu mai are decât o clădire de câteva birouri în față și două plăci de beton și niște piloni. Putem să valorificăm, dar nu facem mare lucru, cred că nici 1.000 de metri pătrați de teren, cu magazinul din Piața 1 Mai, un nivel sau două unde erau birourile și înăuntru nu mai avem decât un stâlpișor și două plăci.(…).Avem hotel-restaurant Univers T, trebuie să decidem dacă mai trebuie un hotel și un restaurant sau îl valorificăm. Avem multe alte proprietăți, clădiri în zonă. Avem clădirea din incinta mall-ului, unde e direcția noastră de patrimoniu, o clădire valoroasă, de abia așteaptă cei de la Iulius să o ia. Și poate că din toate astea mai reușim să adunăm câteva zeci de milioane de euro, dacă se va dori în Consiliul Județean, dacă consilierii nu doresc să facem asta, eu nu o să politizez cu ei și nici nu vreau să mă cert, să considere că vreau să fac anumite combinații. Dacă se va dori de toate grupurile politice să facem, o să facem. Dacă nu, vom lua un credit. Și vom construi spitalul”, a mai spus președintele CJ Cluj.

Spital pediatric unic în România

De importanță vitală pentru Cluj și pentru întreaga Transilvanie, viitorul Spital Pediatric Monobloc va avea un regim de înălțime de S+P+5E+Etaj tehnic și va dispune de 506 paturi pentru spitalizare continuă, 51 de paturi pentru spitalizarea de zi și 30 de paturi aferente serviciului ATI. Vor fi 8 săli de operație, 18 secții din care secție îngrijiri cronice și paliative, ATI, compartiment arși etc.

Construirea Spitalului Pediatric Monobloc a fost atribuită asocierii BOG'ART - CCN ALTYAPI YATIRIMLARI VE İNŞAAT ANONIM ŞIKRETI - UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT - DACORUM GRUP - D.Z. MEDICALE - TERRATEST GEOTEHNIC S.A., prin lider al asocierii BOG’ART S.R.L, valoarea acestuia fiind de 970.011.238,95 lei, fără TVA.

Pentru lucrările de execuție la Spitalul Pediatric Monobloc, desfășurate în acest an, Consiliul Județean Cluj a prevăzut suma de 84.200.000 lei/circa 16,6 milioane de euro.

Centrul de Transplant Multiorgan de la Cluj va integra soluții tehnice moderne în materie de construcții și arhitectură medicală și pune pacientul pe primul loc în toate fluxurile oferite.

Acesta va fi construit pe str. B. P. Hașdeu nr. 6, zona medicală a Clujului, și va dispune de 264 de paturi pentru spitalizare continuă, 16 paturi pentru spitalizare de zi și 45 de paturi destinate ATI.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: