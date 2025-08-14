Lucrările la Spitalul Pediatric Monobloc avansează în teren. Investiție de peste 84 de milioane de lei.

Lucrările la Spitalul Pediatric Monobloc, investiție majoră în infrastructura medicală clujeană cu impact regional, avansează în teren.

Lucrările la Spitalul Pediatric Monobloc avansează în teren. Investiție de peste 84 de milioane de lei.|Foto: Consiliul Județean Cluj

Lucrările de execuție la Spitalul Pediatric Monobloc continuă în forță. Pentru lucrările din acest an desfășurate la proiect, Consiliul Județean Cluj a prevăzut suma de 84.200.000 lei/circa 16,6 milioane de euro.

La finalul lunii martie, în teren debutau lucrările de construire efectivă a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii, în sistem Monobloc, în urma emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Cum avansează lucrările în teren: peste 8.750 de piloți de îndesare

În acest moment, antreprenorul lucrărilor realizează lucrări de decopertare a stratului vegetal, urmând ca în perioada imediat următoare să înceapă execuția săpăturii generale, etapă care cuprinde o serie de operațiuni precum realizarea sistemului de drenaj pentru evacuarea apelor subterane identificate, execuția efectivă a rigolelor și branșarea acestora la rețeaua de canalizare, finalizarea săpăturii generale în zonele dintre tranșee, realizarea platformelor de lucru pentru amplasarea forezelor ce vor realiza cei 8.753 piloți de îndesare proiectați.

Lucrări în teren la viitorul Spital Pediatric Monobloc|Foto: Consiliul Județean Cluj

De asemenea, tot în această fază se va realiza radierul general și structura aferentă subsolului: stâlpi, grinzi, diafragme, placa de beton armat peste subsol, instalații sanitare și electrice înglobate în infrastructură, etc.

Condiții moderne pentru tratamente medicale

„Vorbim despre un proiect absolut necesar pentru Cluj, care reprezintă un pas fundamental pentru reconfigurarea sistemului medical nu doar de aici, dar și pentru o bună parte din țară.

La finalizarea lucrărilor, copiii noștri vor beneficia de cele mai bune condiții pentru tratamente medicale. Este un proiect pentru care am muncit ani de zile, cu atât mai mare este satisfacția acum, la momentul la care vedem că acesta începe să prindă contur. Clujul este și va rămâne un centru de referință medical, iar în acest context este fundamental să creștem permanent calitatea actului medical oferit clujenilor și miilor de pacienți din județele din jur, care aleg să se trateze aici”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Această etapă, corespunzătoare realizării lucrărilor de infrastructură până la cota ±0,00, are o durată de execuție de 14 luni.

De altfel, în ceea ce privește lucrările derulate în cursul acestui an, Consiliul Județean Cluj a alocat luna trecută suma de 84.200.000 lei, urmând ca diferența de fonduri necesară pentru finalizarea Etapei 1 să fie alocată odată cu aprobarea bugetului pentru anul 2026.

Spital pediatric unic în România

De importanță vitală pentru Cluj și pentru întreaga Transilvanie, viitorul Spital Pediatric Monobloc va avea un regim de înălțime de S+P+5E+Etaj tehnic și va dispune de 506 paturi pentru spitalizare continuă, 51 de paturi pentru spitalizarea de zi și 30 de paturi aferente serviciului ATI. Vor fi 8 săli de operație, 18 secții din care secție îngrijiri cronice și paliative, ATI, compartiment arși etc.

Construirea Spitalului Pediatric Monobloc a fost atribuită asocierii BOG'ART - CCN ALTYAPI YATIRIMLARI VE İNŞAAT ANONIM ŞIKRETI - UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT - DACORUM GRUP - D.Z. MEDICALE - TERRATEST GEOTEHNIC S.A., prin lider al asocierii BOG’ART S.R.L, valoarea acestuia fiind de 970.011.238,95 lei, fără TVA.

După cum a arătat Alin Tișe, Consiliul Județean Cluj urmărește să realizeze aceste proiect cu finanțare prin Programul Operațional Sănătate, iar dacă va fi necesar, administrația județeană poate apela și la finanțarea prin Banca Europeană de Investiții (BEI).

