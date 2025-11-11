Clujul își vinde proprietățile pentru a construi Spitalul Pediatric Monobloc. Hotel Univers T și ce a mai rămas din Clujana, pe lista lui Alin Tișe!

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, se gândește să scoată la vânzare clădiri și terenuri aflate în proprietatea județului pentru a construi Spitalul Pediatric Monobloc El a dat exemplul hotelului Univers T din Gheorgheni și ce a mai rămas din fosta fabrică de încălțăminte Clujana.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, se gândește să scoată la vânzare hotelul Univers T din Gheorgheni|Foto: Hotel Univers - Facebook

Consiliul Județean Cluj scoate la vânzare clădiri pentru Spitalul de Copii. Alin Tișe vorbește despre posibilitatea renunțării la Hotel Univers T din Gheorgheni, la terenul și unele clădiri de la fosta fabrică Clujana, dar și la alte proprietăți pentru a strânge banii necesari ridicării Spitalului Pediatric Monobloc, proiect scos din PNRR. „Suntem contracronometru”, explică Tișe.

„Spitalul de Copii va fi primul, cred, pe criteriile existente la Ministerul Sănătății. Dar cum în țara asta nimic nu-i sigur, lăsați-mă să am încă rețineri până când voi vedea că acel ghid rămâne valabil și voi vedea lista. E vorba de finanțări pe BEI, pe împrumutul de la BEI, nu PNRR. Pe PNRR au înlocuit 8 spitale cu alte 8 și nici astea nu sunt în stare să cheltuie banii. Dacă puneau Spitalul de Copii și Centrul de Transplant noi cheltuiam toți banii pe sănătate la cele 8 spitale. Acum, mută banii de la un oraș la altul, normal, dacă nu ai nici autorizație de construire. Sunt licitații care durează 2 ani. Noi am început de 3 ani cele două obiective, avem contract și la unul și la altul. Centrul de Transplant are contract, avem constructor, dacă mâine Ministerul virează banii constructorul intră și se apucă de treabă. La Spitalul Monobloc așteptăm să încheiem contractul, nu vor face asta nu o să renunțăm. Valorificăm ce bunuri avem în proprietate și vom încerca o misiune de obligațiuni sau un credit de la BEI. Sperăm să luăm vreo 200 de milioane cât să terminăm clădirea după care dotările sunt o altă discuție. Ne-am gândit și la banii pe care o să-i facem din gunoaie, dar noi nu putem să stăm cu spitalul de copii astăzi pe măsură ce vom putea injecta câți megawați în rețea și până când vom adăuga reactoarele necesare. Suntem contracronometru. Nu putem construi Spitalul de Copii în 10 ani”, a precizat Alin Tișe, într-o conferință de presă.

Proprietățile Consiliului Județean

„Clujana nu mai are decât o clădire de câteva birouri în față și două plăci de beton și niște piloni. Putem să valorificăm, dar nu facem mare lucru, cred că nici 1000 de metri pătrați de teren, cu magazinul din Piața 1 Mai, un nivel sau două unde erau birourile și înăuntru nu mai avem decât un stâlpișor și două plăci. După privatizarea Clujana, Consiliul Județean a rămas cu prea puțin, nu mai ai ce valorifica sau poți valorifica, dar nu la nivelul la care ne-am fi gândit. Avem hotel-restaurant Univers T, trebuie să decidem dacă îmi mai trebuie un hotel și un restaurant sau îl valorificăm. Avem multe alte proprietăți, clădiri în zonă. Avem clădirea din incinta mall-ului, unde e direcția noastră de patrimoniu, o clădire valoroasă, de abia așteaptă cei de la Iulius să o ia. Și poate că din toate astea mai reușim să adunăm câteva zeci de milioane de euro, dacă se va dori în Consiliul Județean, dacă consilierii nu doresc să facem asta, eu nu o să politizez cu ei și nici nu vreau să mă cert, să considere că vreau să fac anumite combinații. Dacă se va dori de toate grupurile politice să facem, o să facem. Dacă nu, vom lua un credit. Și vom construi spitalul. Este ce mai avem acum în plan, dincolo de asfaltarea drumurilor și a rețelelor de apă. Proiectele majore pe care le avem sunt astea: Spitalul de Copii și Institutul de Transplant, dar Spitalul de Copii ca prioritate”, a mai spus președintele CJ Cluj.

Proiectele majore ale Clujului, scoase din PNRR

Guvernul a dat o lovitură puternică investițiilor din Cluj, în condițiile în care două obiective medicale strategice - Centrul de Transplant Multiorgan și Spitalul Pediatric Monobloc, nu au fost incluse în PNRR, iar prin urmare nici pe lista spitalelor ce vor fi finanțate cu fonduri europene din Programul Sănătate 2021-2027.

Spital pediatric unic în România

De importanță vitală pentru Cluj și pentru întreaga Transilvanie, viitorul Spital Pediatric Monobloc va avea un regim de înălțime de S+P+5E+Etaj tehnic și va dispune de 506 paturi pentru spitalizare continuă, 51 de paturi pentru spitalizarea de zi și 30 de paturi aferente serviciului ATI. Vor fi 8 săli de operație, 18 secții din care secție îngrijiri cronice și paliative, ATI, compartiment arși etc.

Construirea Spitalului Pediatric Monobloc a fost atribuită asocierii BOG'ART - CCN ALTYAPI YATIRIMLARI VE İNŞAAT ANONIM ŞIKRETI - UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT - DACORUM GRUP - D.Z. MEDICALE - TERRATEST GEOTEHNIC S.A., prin lider al asocierii BOG’ART S.R.L, valoarea acestuia fiind de 970.011.238,95 lei, fără TVA.

Pentru lucrările de execuție la Spitalul Pediatric Monobloc, desfășurate în acest an, Consiliul Județean Cluj a prevăzut suma de 84.200.000 lei/circa 16,6 milioane de euro.

Centrul de Transplant Multiorgan de la Cluj va integra soluții tehnice moderne în materie de construcții și arhitectură medicală și pune pacientul pe primul loc în toate fluxurile oferite.

Acesta va fi construit pe str. B. P. Hașdeu nr. 6, zona medicală a Clujului, și va dispune de 264 de paturi pentru spitalizare continuă, 16 paturi pentru spitalizare de zi și 45 de paturi destinate ATI.

Clujana, pe mâna companiilor private

Fabrica de încălţăminte „Clujana” a fost înfiinţată în anul 1911 la Cluj-Napoca de familia Renner, sub denumirea de Fabrica de Piele „Fraţii Renner & Co”. După primul război mondial, a devenit societate pe acţiuni şi şi-a schimbat numele în ”Dermata”, devenind în timp cea mai mare fabrică de încălţăminte din România.

În 1948 a fost confiscată de regimul comunist, fiind redenumită „Fabrica de încălţăminte Janos Herbak”, apoi „Fabrica de Pielărie şi Încălţăminte Cluj”, iar în final „Clujana”. Înainte de 1989, Clujana a fost cel mai mare producător de încălţăminte din România, majoritatea producţiei fiind destinată exportului.

După Revoluţie, fabrica a funcţionat până în anul 1999 când a intrat în faliment şi a fost închisă, 5.000 de angajaţi fiind concediaţi. Producţia a fost reluată în 2005 după intervenţia Consiliului Judeţean Cluj care a preluat pachetul majoritar de acţiuni de la fosta Autoritate pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului (APAPS). Ulterior, fabrica a fost privatizată.

În 2024, Univers T, hotelul deținut de Consiliul Județean Cluj, a fost reclasificat de la trei la patru stele și redenumit Hotel Univers. Cu o experiență de circa 40 de ani pe piața HoReCa, Hotelul Univers a finalizat recent un amplu proces de renovare și modernizare a spațiilor și serviciilor, aspect care a contribuit la obținerea a noi standarde de confort și calitate, dar și crearea unei experiențe memorabile pentru oaspeți.

Hotelul, aflat în proximitatea lacului Gheorgheni, dispune de 57 de camere, un centru de conferințe modern cu 6 săli de conferințe și un amfiteatru impresionant, cu o capacitate de 300 de locuri.

