60% dintre pacienții care se tratează la Cluj sunt din afara județului. Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean: „Facem spitale «la dracu-n praznic», unde nu o să meargă niciun medic”

De ce plătește doar Clujul pentru un spital folosit de toată România, se întreabă vicepreședintele Consiliului Județean Cluj Radu Rațiu, care face un apel către guvern pentru includerea Spitalului Pediatric Monobloc pe lista proiectelor finanțate din fonduri europene.

În perioada 2015 – 2025, investițiile Consiliului Județean Cluj în sănătate au depășit 726 de milioane de lei | Foto: monitorulcj.ro

Guvernul a dat o lovitură puternică investițiilor din Cluj, în condițiile în care două obiective medicale strategice - Centrul de Transplant Multiorgan și Spitalul Pediatric Monobloc, nu au fost incluse în PNRR, nici pe lista spitalelor ce vor fi finanțate cu fonduri europene din Programul Sănătate 2021-2027.

„România are o sumă de bani finanțată de către Uniunea Europeană prin care poate să își modernizeze sau să-și facă niște spitale noi. S-a făcut o listă, din acea listă jumătate dintre proiecte, plus-minus, nici măcar nu au intrat în execuție, nu s-au făcut licitații la ele. Acea listă este păstrată în continuare de Ministerul Sănătății și nu este schimbată astfel încât să se introducă spitale care deja sunt în execuție și care ar putea fi finanțate din acești bani europeni. De aici există toată această durere a noastră prin faptul că România pierde bani și noi, România, pierdem un spital care care în momentul de față, dacă era pe aceeași listă făcută de Ministerul Sănătății Spitalul de Copii Monobloc era pe jumătate construit”, a precizat, marți, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj Radu Rațiu, la o emisiune la radio.

Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj | Foto: monitorulcj.ro

„50-60% din pacienți sunt afara județului. Vin cu cazuri grele”.

„În momentul de față se lucrează, se lucrează într-un ritm alert, doar că singurele fonduri sunt fondurile clujenilor, fondurile de la Consiliul Județean. Noi am alocat aproape 100 de milioane anul acesta pentru acest proiect mare, dar guvernanții ar trebui să înțeleagă că acest proiect nu este doar pentru clujeni. Noi la toate spitalele din județul Cluj, care ne sunt în subordine, avem 50-60% din pacienți din afara județului. Cu atât mai mult cu cât cei care vin în județul Cluj vin cu cazuri grele care nu au putut fi soluționate în județele lor. Adică nu vin la o simplă analiză, vin pentru că au o problemă de sănătate gravă, iar acest spital ar putea fi folosit pentru toți copiii din România, mai ales că există loc de aterizare pentru elicopter, avem una dintre cele mai prestigioase facultăți de medicină din România. Avem toate argumentele ca acest spital să fie folosit de către toți cetățenii din România”, a mai spus Rațiu.

Spital construit din banii clujenilor, folosit de toată România

Referitor la apelul lui Alin Tișe ca și celelalte consilii județene din zonă să contribuie cu bani pentru ridicarea Spitalului Pediatric Monobloc, Rațiu a spus că „toate județele din jurul Clujului care beneficiază (de serviciile medicale – n.r) consideră că acest proiect ar trebui susținut de la nivel național”.

„Cu oricine vorbim la București este de acord că acest proiect trebuie susținut de la nivel național. Este un proiect de interes național. Dar până la urmă nimeni nu se încumetă să schimbe acea listă și să scoată spitale care nu se vor construi niciodată, să scoată spitalele care nu vor avea medici niciodată pentru că degeaba facem spitale «la dracu-n praznic» unde nu o să vrea să meargă niciun cadru medical, pe când noi în județul Cluj avem toate atributele astfel încât să creăm ceva pentru România și să atragem bani europeni pentru România. Sper ca o minte luminată să pună piciorul în prag și să schimbe această listă pentru că este păcat, pierde orice cetățean. Căutăm alte linii de finanțare sau în fiecare an construim puțin câte puțin din banii proprii ai județului. Dar nu este un lucru corect. Nu este corect ca doar banii clujenilor să meargă în acest spital care va fi un spital de interes național”, a mai spus vicepreședintele CJ.

În luna septembrie, președintele Consiliului Județean a lansat un apel public autorităților locale transilvănene să sprijine realizarea Spitalului Pediatric Monobloc, obiectiv medical exclus de Guvern din PNRR. „Adevărații beneficiari ai acestui spital nu sunt doar clujenii, ci și pacienții proveniți din toată țara”, spunea la acea dată Alin Tișe.

Consiliul Județean Cluj, investiții record în sănătate și spitale moderne pentru clujeni

La începtul lunii octombrie, Consiliul Județean Cluj anunța că a investit peste 145 de milioane de euro în sănătate în ultimul deceniu. În perioada 2015 – 2025, investițiile Consiliului Județean în infrastructura medicală din Cluj au depășit 726 de milioane de lei.

„Cred că toată lumea știe că domnul președinte Alin Tișe este un mare susținător a acestei părți medicale a județului nostru și a finațat mai mult cred ca nimeni altul, nu cred că este județ în România care să finanțeze sau să atragă atât de mulți bani pentru sănătate. De aici și proiectul dânsului de a face Spitalul Monobloc de Copii, un spital care nu este doar pentru județul Cluj, ci este pentru toată România, mai ales că este un proiect care va salva vieți. Va salva vieți la ce avem cel mai de preț în țara asta, copiii. Cea mai mare avuție a unei nații sunt proprii copii”, a mai spus Rațiu.

