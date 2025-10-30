Consiliul Județean ia în calcul contractarea unui credit de la BEI sau emiterea de obligațiuni pentru realizarea Spitalului Pediatric Monobloc

Spitalul Pediatric Monobloc va fi realizat indiferent de sursa de finanțare. „Sper ca guvernanții să înțeleagă necesitatea investiției în Sănătate. Dacă va fi nevoie, vom apela la un credit sau vom emite o nouă emisiune de obligațiuni pentru acest proiect”, spune Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Deși Guvernul nu a inclus proiectul Spitalului Pediatric Monobloc și Centrul de Transplant Multiorgan în PNRR, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj spune că a purtat discuții cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete pentru susținerea proiectelor de Sănătate din Cluj, care sunt în fază avansată de realizare.

„Eu sper ca până la urmă guvernanții vor înțelege să finanțeze mai degrabă proiectele care au un stadiu avansat de realizare, precum Centrul de Transplant și Spitalul Monobloc de Copii de la Cluj, decât să prindă în listă spitale din orașe care nu au nici măcar autorizația de construire”, a declarat, joi, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, în cadrul unei conferințe de presă.

Recent, premierul Ilie Bolojan a anunțat că România va primi, în 2026, 10 miliarde de euro prin PNRR. În acest context, Tișe afirmă necesitatea susținerii proiectelor avansate, precum este cazul Spitalului Pediatric Monobloc din Borhanci, pentru care Consiliul Județean a alocat în acest an 16 milioane de euro, iar lucrările au avansat semnificativ în teren.

„Deja s-au pierdut bani: 8 spitale au fost scoase de pe listă, din opt orașe, pentru că nu au reușit nici măcar să ajungă la etapa de autorizație.

Ori de vreme ce pui pe liste spitale care nu nici măcar baza și scoți spitalele care au contractul de execuție, cu buldozerele în teren, înseamnă că ceva e putred în strategia cu privire la Sănătate și la dorința de a cheltui bani europeni.

PNRR-ul are termen limită: dacă noi primeam banii pe Sănătate acum un an, îi cheltuiam toți” a adăugat Alin Tișe.

„Sper ca Guvernul să înțeleagă că e important să investești în Sănătate, nu să cheltui banii după culoarea politică”, a atenționat președintele Consiliului Județean Cluj.

Lucrările în teren la Spitalul Pediatric Monobloc au debutat în martie 2025, în urma emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

200 de milioane de euro pentru construcția Spitalului Pediatric Monobloc

Dacă Guvernul nu va include proiectele medicale din Cluj în programele de finanțare, administrația județeană este dispusă să contracteze un credit sau să emită noi obligațiuni pentru a duce proiectul la bun sfârșit.

„Am discutat cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, iar speranța mea este să obținem finanțarea necesară pentru proiectele medicale din Cluj. Dacă nu, Consiliul Județean Cluj nu va aștepta la nesfârșit: vom încerca să contractăm un credit de la Banca Europeană de Investiții (BEI), pentru a putea să-l ridicăm sau altă formulă de finanțare, dar acest proces nu va putea fi oprit.

Pentru a ridica Spitalul Pediatric Monobloc avem nevoie de 200 de milioane de euro, iar partea de dotări reprezintă o investiție separată. Dar construcția propriu-zisă a spitalului este de circa 200 de milioane de euro. Noi am prins în acest an deja 16 milioane de euro pentru această investiție în buget.

Cu toții avem nevoie de un spital nou de copii, în sistem monobloc: pacienții nu vor fi plimbați prin tot orașul, ci vor putea benefica de servicii integrate în cadrul unui singur spital, pe care noi intenționăm să-l realizăm, indiferent de sursa de finanțare.

Proiectul reprezintă o provocare, dar vom apela, dacă va fi nevoie, inclusiv la o nouă emisiune de obligațiuni, valorificarea de proprietăți pe care județul le are. Avem un plan și pentru acest pas, dar sper ca guvernanții să înțeleagă necesitatea investiției”, a explicat Alin Tișe.

În urmă cu doi ani de zile, CJ Cluj a mai recurs la emiterea de obligațiuni, care au fost ulterior tranzacționate la Bursa de Valori București, iar finanțarea obținută a fost destinată obiectivelor de investiții de interes public din județ.

