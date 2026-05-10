Iarnă-n primăvară la Gherla. Grindina din timpul furtunii a transformat străzile în alb. Avertizare meteo de furtună în Cluj

O furtună puternică a lovit duminică localitatea Gherla, din județul Cluj, unde grindina căzută în cantități mari a acoperit străzile și curțile.

Foto: monitorulcj.ro

Imaginile surprise de unul dintre localnici seamănă mai degrabă cu un peisaj de iarnă decât cu o zi din luna mai. În fotografii se poate vedea cum bucățile mari de gheață au format adevărate straturi albe pe carosabil, trotuare și spațiile verzi, după doar câteva minute de furtună.

Fenomenul vine în contextul avertizărilor de instabilitate atmosferică emise de meteorologi, care au anunțat ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină în județul Cluj.

Meteorologii avertizează că episoadele de instabilitate atmosferică pot continua și în următoarele ore, în special în zonele din Transilvania și nord-vestul țării.

