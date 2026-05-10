Schimbare în ceea ce privește alocațiile copiilor. Care este noua condiție de alocare

Un nou proiect legislativ propus de Senat vorbește despre o modificare a modului în care sunt acordate alocațiile pentru copiii cu vârste între 3 și 18 ani.

Potrivit inițiativei, alocația fixă ar urma să scadă de la 292 de lei la 100 de lei, iar restul banilor ar fi acordați doar copiiilor care merg la școală și au un comportament adecvat. Proiectul introduce o nouă formă de sprijin financiar, denumită „bursă pentru prezență”, care ar urma să fie acordată elevilor și copiilor de grădiniță care îndeplinesc anumite condiții legate de frecvență și conduită.

Concret, diferența de 192 de lei din actuala alocație ar fi transformată într-o bursă condiționată, la care s-ar mai adăuga înca 50 de lei din partea statului. Așadar, suma totală pe care un elev o poate încasa lunar este de 350 lei. Cu toate astea, banii suplimentari nu ar mai fi acordați automat tuturor copiilor.

Potrivit proiectului, bursa de prezență, în valoare de 250 de lei, ar urma să fie acordată doar elevilor care obțin media 10 la purtare sau calificativul „Foarte Bine” la finalul anului școlar. Copiii care nu îndeplinesc condițiile ar urma să primească doar suma fixă de 100 de lei.

Bursa de prezență, soluția de combatere a abandonului școlar

Inițiatorii proiectului susțin că măsura are ca scop reducerea abandonului școlar și combaterea absenteismului, două dintre problemele majore ale sistemului de educație din România.

Proiectul mai prevede și extinderea burselor sociale pentru copiii de grădiniță, măsură care ar urma să sprijine familiile din medii vulnerabile și să încurajeze participarea la educația timpurie. Noile reguli ar urma să intre în vigoare începând cu anul școlar 2027-2028, dacă proiectul va fi adoptat de Parlament.

