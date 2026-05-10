Peter Magyar este oficial noul premier al Ungariei. Ce mesaj a transmis

Peter Magyar a devenit oficial noul premier al Ungaria, după ce a primit sâmbătă votul Parlamentului rezultat în urma alegerilor legislative din aprilie.

În primul său discurs în calitate de premier, Peter Magyar a declarat că își va „servi țara cu credință și dragoste” și a insistat că nu va conduce Ungaria „ca un monarh”, notează Agerpres.ro.

„Nu voi domni asupra Ungariei, dar îmi voi servi țara”, le-a transmis acesta parlamentarilor.

Noul premier a făcut referire și la mai multe figuri istorice importante ale politicii maghiare, printre care Lajos Batthyány, Imre Nagy și József Antall, și spune că își dorește să urmeze exemplul acestora prin „onestitate, curaj și înțelepciune”. Magyar a subliniat că milioane de maghiari au ales să voteze schimbarea, după cei 16 ani în care Viktor Orban s-a aflat la conducerea guvernului.

În cadrul scrutinului din aprilie, partidul lui Magyar a obținut o victorie clară în fața formațiunii conduse de Viktor Orban.

Orban, absent la votul din Parlament

Votul din Parlament l-a avut ca absent pe Viktor Orban, care între timp a renunțat și la manadatul său de deputat. Magyar, liderul conservator pro-european a fost ales cu 140 de voturi pentru, 54 împotrivă și o abținere, în condițiile în care partidul său, Tisza, deține majoritatea în legislativul de la Budapesta.

