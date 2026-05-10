NewsWeek.ro: „Castelul lui Dracula”, cumpărat de un investitor american

Castelul Bran, unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din România, numit și „Castelul lui Dracula”, va avea un nou acționar majoritar.

Conform Newsweek.ro, omul de afaceri american Joel Weinshanker a cumpărat participația majoritară din compania care administrează domeniul Bran. Tranzacția vizează 80% din acțiunile Companiei de Administrare a Domeniului Bran (CADB), preluate prin intermediul firmei VT Bran, companie înființată de grupul american Ad Populum, specializat în produse de entertainment, colecții, jocuri și branduri de lifestyle. Restul acțiunilor au fost împărțite de Dominic Habsburg Lothringen (6,67%), Alexandra Ferch (2,67%), Georg Holzhausen (2%), Johann Holzhausen (2%), Anton Sandhofer (1,67%), Andrea Alexandra Sandhofer (1,67%), Elisabeth Viktoria Sandhofer (1,66%), Margareta Sandhofer (1,66%), iar compania Bran Capital Beteiligungs și-a pierdut calitatea de asociat.

Cine este noul investitor

Joel Weinshanker, un om de afaceri american care conduce grupul Ad Populum, un conglomerat specializat în produse de entertainment, obiecte de colecție, costume, jocuri și branduri de lifestyle, care s-a extins accelerat în ultimii ani printr-o serie de achiziții, și care e cunoscut în principal ca administrator al Graceland, casa lui Elvis Presley din Memphis, și a întregii moșteniri a „Regele Rock 'n' Roll-ului”, notează Profit.ro, citat de Newsweek.ro.

Branul și Dracula. Care este legătura

Chiar dacă Vlad Țepeș nu a avut niciodată o legătură directă cu Castelul Bran, acesta a devenit celebru în întreaga lume drept „Castelul lui Dracula”, datorită romanului Dracula, scris de Bram Stoker. Paradoxal, autorul nu a vizitat niciodată România, însă descrierea castelului fictiv din roman a coincis atât de mult cu aspectul Branului, iar în timp, acesta a fost adoptat în imaginarul colectiv drept locuința Contelui Dracula. Asocierea a fost și mai puternic susținută de numeroasele ecranizări inspirate din roman precum Nosferatu sau Dracula, dar și de documentare realizate de canale internaționale precum National Geographic și History Channel.

Castelul Bran, printre cele mai vizitate și apreciate obiective turistice din România

Castelul Bran atrage anual peste un milion de turiști, fiind de ani buni printre cele mai vizitate destinații din țară. Popularitatea sa se bazează pe combinația dintre legenda lui Dracula, arhitectura medievală și istoria regală.

Fortăreața a intrat oficial în istorie în anul 1377, printr-un document emis de regele Ludovic I de Anjou, care le permitea brașovenilor să construiască aici o cetate de piatră pentru apărarea trecătorilor din Carpați.

De-a lungul secolelor, Castelul Bran a avut mai multe roluri: fortăreață militară, punct vamal strategic între Transilvania și Țara Românească, reședință administrativă, refugiu în perioade de conflict și, în perioada interbelică, castel regal.

Din 1956, monumentul funcționează ca muzeu.

