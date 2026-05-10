300 de milioane de lei pentru programul Rabla 2026. Care sunt autoturismele care vor avea prioritate

Programul Rabla va continua și în 2026, potrivit proiectului de hotărâre privind bugetul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), lansat în consultare publică.

300 de milioane de lei pentru programul Rabla 2026 |Foto: Depositphotos.com

Conform postării publicate pe Facebook de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, pentru ediția anul viitor a programului destinat persoanelor fizice este propusă o alocare de 300 de milioane de lei. Prioritate vor avea mașinile produse si asamblate în Europa.

„Rabla 2026 (destinat persoanelor fizice): alocăm 300 milioane lei acestui program național, punând accent pe mașinile produse și asamblate în Europa”, a transmis ministrul într-o postare publicată pe rețelele de socializare.

La momentul actual, proiectul de buget se afla în consultare publică, iar următoarea etapă va fi aprobarea bugetului și elaborarea ghidurilor de finanțare pentru programele AFM. Ministrul Mediului a precizat că ghidurile pentru anul 2026 ar urma să fie „îmbunătățite față de anii anteriori”.

Programul Rabla este programul prin care românii își pot casa mașinile vechi și primesc un sprijin financiar de la stat pentru cumpărarea unui autoturism nou. Programul este finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) și are ca obiectiv scoaterea din circulație a mașinilor vechi și poluante, dar și încurajarea achiziției unor vehicule mai puțin poluante.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: