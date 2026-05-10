Actorul Ioan Isaiu va fi condus pe ultimul drum miercuri, la Dej. Unde pot admiratorii să lase un ultim omagiu

Familia, apropiații și cei care l-au admirat pe actorul Ioan Isaiu își vor putea lua rămas-bun în următoarele zile de la artistul care a încetat din viață pe 9 mai 2026, la vârsta de 56 de ani.

Foto: Nicu Cherciu / Teatrul Național Cluj-Napoca

Potrivit anunțului publicat după decesul actorului, cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face marți, 12 mai, între orele 11:00 și 14:00, în foaierul Teatrul Național Cluj-Napoca. Un al doilea moment de reculegere va avea loc miercuri, 13 mai, între orele 10:00 și 12:00, la Biserica Ortodoxă „Sfânta Treime” din Dej, situată pe strada Unirii. Slujba de înmormântare va avea loc miercuri, 13 mai, de la ora 12:00, la aceeași biserică din Dej.

Ioan Isaiu a fost unul dintre actorii cunoscuți ai scenei clujene, fiind legat de Teatrul Național din Cluj-Napoca și apreciat atât pentru rolurile de teatru, cât și pentru aparițiile din producții de televiziune și film.

