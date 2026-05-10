Ilie Bolojan APLAUDAT în Cetatea Oradea la câteva zile după căderea Guvernului

Premierul Ilie Bolojan a fost aplaudat vineri seară de oamenii aflați în Cetatea Oradea.

Ilie Bolojan APLAUDAT în Cetatea Oradea / Captură de ecran Dacian Meza- Facebook

Conform Bihoreanul.ro, momentul a fost surprins într-o filmare publicată pe Facebook de un orădean prezent la festivalul comunității maghiare Festum Varadinum. În imagini, Ilie Bolojan apare ieșind din restaurantul Corsarul, aflat în interiorul Cetății Oradea, alături de partenera sa, Ioana. Cei doi merg ținându-se de mână, în timp ce din mulțime se aud aplauze.

Ilie Bolojan a salutat oamenii scurt și își continuă drumul zâmbind, în timp ce în apropiere poate fi observat și un agent SPP.

Autorul filmării, Dacian Meza, a declarat pentru publicația Bihoreanul că reacția oamenilor a fost una spontană și că premierul interimar a fost aplaudat atât la sosire, cât și la plecare.

„Eu am vrut să filmez ca să se vadă reacția din Oradea, să se vadă cum e apreciat omul”, a spus acesta. Potrivit martorului, aplauzele nu aveau legătură cu vreun concert sau moment artistic, întrucât spectacolul de pe scena principală nu începuse încă în acel moment.

Reacția publicului vine la doar câteva zile după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, în urma votului din Parlament de marți, 5 mai.

