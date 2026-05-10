OPINIE. Dragoș Damian, Terapia Cluj: Absolut incredibil! Ce a putut spune Președintele Nicușor Dan de Ziua Europei!

”Europa a făcut greșeli. Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare - asta a fost o greșeală. Când, în politica de mediu, evident justificată, a fixat niște ținte mult prea ambițioase și a afectat industria grea și asta a fost o greșeală”.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Nicușor Dan, daca ne uităm în clasamentul celor mai capitalizate companii din Europa vom găsi companii de lux, companii de modă, companii de lifestyle, companii de frumusețe, companii farmaceutice (sunt substanțele de slăbit, tot un fel de lifestyle). Sunt companii puternice, însă în afara lor există la vârful clasamentelor prea puține companii de tehnologie, prea puține companii de energie, prea puține companii de automotive, prea puține companii de chimie, prea puține companii de industrie grea, prea puține companii de apărare.

Nicușor Dan, Europa s-a toropit industrial mai tare decât ne imaginăm. În schimb, avem directive. Am un ghid de sustenabilitate de 148 de pagini care îmi spune ce să fac pentru a mă conforma cu CSRD și CSRDD, urmează directivele EU 2023/970 și 2024/3019 care vor slăbi și mai mult industria europeană și vor crea cheltuieli și turbulențe enorme pentru implementare. În timp ce Europa elabora directive academice toate celelalte mari puteri ale lumii se industrializau și militarizau, știm celebra expresie: ”Drill, baby, drill!”. Doar în amintiri mai putem spune despre Europa că este leagănul inovării, al cercetării, al dezvoltării, al tehnologizării, al industrializării. Astăzi, Europa este dependentă tocmai de celelalte mari puteri ale lumii industrializate și militarizate prin lanțuri de aprovizionare sau rețele de vânzare, ambele lungi, scumpe și fragile.

Nicușor Dan, românii care sunt astăzi de o vârsta cu tine cântau la începutul anilor 1990 ”Wind of Change” și ”Go West”. Nu trebuie să ni se mai reamintească despre apartenența pro-europeană, despre apartenența pro-occidentală, despre apartenența pro-comunitară – până ce temele astea sunt duse în derizoriu. Ne-au intrat în ADN aceste apartenențe, le-am transmis copiilor și nepoților noștri.

Însă nu putem să nu observam scăderea dramatică a competitivității economice a uniunii în sectoarele de high-tech, industrie grea și automotive, rămânerea în urma în industriile de mâncare, chimie, energie și apărare și tratamentul discriminatoriu față de țările din Europa de Est – chiar dacă, poate, cel puțin noi, românii, o merităm, avem politicieni care cred că dacă se ploconesc, sărută inelul și nu susțin interesul național Europa îi iartă de nepăsare, incompetență și corupție. Un fel de Europa le spune: ”Săriți!” iar politicienii noștri întreabă: ”Cât de sus?”

Nicușor Dan, ne spuneai pe 1 decembrie 2025: ”Suntem membri ai Uniunii Europene şi, graţie acestei poziţii, România a primit aproximativ 100 de miliarde de euro. Dar, de multe ori, vocea României nu s-a auzit în interiorul Uniunii (…)”.

Nicușor Dan, ne spui acum, pe 9 mai 2026: ”România nu și-a apărat, de mult ori, în mod coerent, obiectivele. E politică, nu cenaclu. În interiorul UE, țările europene își promovează interesele naționale”.

Nicușor Dan, vedem ceva la tine. Am vrea să o vedem mai des decât odată la 6 luni, dar e bine și așa. Să ne uitam, de exemplu, la interesul Cehiei, al Poloniei, al Ungariei, care au cumpărat într-o veselie companii importante românești – ultima chiar săptămâna trecută. Până și Ucraina și Moldova cumpără sau construiesc companii în România. Aștept să ne spui că interesul României, la fel ca cel al Cehiei, Poloniei și Ungariei, este să se industrializeze și internaționalizeze.

Să avem cât vezi cu ochii fabrici, uzine și combinate de mâncare, chimie, energie și apărare.

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

