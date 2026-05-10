Nava de croazieră cu hantavirus a ajuns în Tenerife. Care va fi procedura de debarcare a pasagerilor

MV Hondius, nava de croazieră aflată în centrul unei alerte sanitare după apariția unui focar de hantavirus la bord, a ajuns duminică dimineață în apropierea insulei Tenerife.

Conform Reutres, autoritățile spaniole pregătesc o operațiune amplă de debarcare, dat fiind faptul că la bordul navei aproximativ 8 persoane ar fi luat virusul, iar 3 dintre ele și-au pierdut viața. Debarcarea este programată să înceapă în cursul dimineții și se va desfășura sub măsuri stricte de securitate sanitară, potrivit autorităților spaniole și Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Toți pasagerii de la bordul navei sunt considerați contacte cu risc ridicat, așadar și pasagerii care nu prezintă simptome vor fi repatriați printr-un transport special organizat, nu prin curse comerciale regulate. Autoritățile spaniole au precizat că evacuarea va avea loc etapizat, fără contact cu populația locală. Pasagerii vor purta măști FFP2 și vor trece prin evaluări medicale înainte de transfer.

La operațiune participă sute de membri ai forțelor de ordine și ai echipelor medicale, iar directorul general al Organizația Mondială a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a ajuns în Tenerife pentru a supraveghea desfășurarea intervenției.

Cursa contracronometru. Cum se va face evacuarea celor 146 de pasageri

Debarcarea pasagerilor va reprezenta declanșarea unei ample operațiuni medicale și de evacuare. Autoritățile spaniole au mobilizat echipe medicale, forțe de ordine și avioane speciale pentru repatrierea celor 146 de pasageri aflați la bord, într-o intervenție care trebuie finalizată în mai puțin de 24 de ore.

În comparație cu o acostare obișnuită, nava nu va intra direct în portul Granadilla, ci va rămâne ancorată în larg, pe o barjă specială. Înainte de debarcare, toți pasagerii vor fi supuși unor controale medicale realizate de Autoritatea Sanitară Portuară și vor purta măști de protecție.

Potrivit reprezentanților Organizația Mondială a Sănătății, transferul pasagerilor se va face în grupuri mici, cu ambarcațiuni speciale care îi vor transporta până la debarcader.

Vor fi bărci de mici dimensiuni care vor transporta pasagerii în grupuri până la debarcader. Dacă există cineva care a dezvoltat simptome sau prezintă orice semne de boală, va fi urcat imediat într-un avion de evacuare medicală și transportat în Olanda pentru tratament. Cei care sunt sănătoși și se simt bine, vor merge către avioanele puse la dispoziţie de fiecare țară în parte", a declarat Maria van Kerkhove, directorul Departamentului Epidemiologic OMS, citată de Observator.ro

Persoanele suspecte de infectare vor fi transportate direct în Olanda cu avioane medicale, în timp ce pasagerii fără simptome vor fi preluați de aeronave trimise de țările lor de origine. Mai multe state europene, printre care Germania, Franța, Belgia, Irlanda și Olanda, au confirmat deja trimiterea unor avioane speciale pentru evacuarea propriilor cetățeni. De asemenea, Statele Unite și Marea Britanie pregătesc soluții de urgență pentru pasagerii din afara Uniunii Europene.

Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a declarat că întreaga operațiune este organizată astfel încât evacuarea să se desfășoare „rapid și în condiții de maximă siguranță”.

Între timp, Garda Civilă Spaniolă monitorizează întreaga misiune inclusiv din aer.

O parte dintre membrii echipajului, aproximativ 30 de persoane, vor rămâne la bord pentru ca nava să își continue drumul spre Olanda, unde va avea loc o dezinfecție completă. Tot pe vas se află și trupul neînsuflețit al unei femei din Olanda care a murit la începutul lunii, în urma focarului izbucnit la bord.

Reamintim că, focarul de hantavirus de la bordul navei MV Hondius a dus până acum la decesul a trei persoane și infectarea altor pasageri. În ceea ce privește gradul de transmitere, specialiștii în sănătate transmit că acest virus se transmite în mod obișnuit prin contact cu rozătoare infectate, iar transmiterea de la om la om este rară.

