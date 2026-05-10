Un bărbat A DISTRUS cu lopata celebra „biserică cu moartea râzând” din Argeș. Ce le-a spus vecinilor după ce a vandalizat pictura de pe monumentul istoric

Un act de vandalism a avut loc în județul Argeș, unde un localnic a distrus cu o lopată o pictură aflată pe peretele exterior al unei biserici monument istoric.

În zona Argeșului, biserica este cunoscută de localnici ca „biserica cu moartea râzând”. Potrivit postării care circulă în online, bărbatul ar fi lovit cu lopata pictura considerată atipică pentru un lăcaș de cult, iar după ce a deteriorat imaginea le-ar fi spus vecinilor că, „de acum, e biserica viilor”.

Biserica este cunoscută pentru fresca exterioară reprezentând moartea într-o ipostază neobișnuită și este inclusă pe lista monumentelor istorice.

Incidentul a stârnit reacții în mediul online, mai ales în contextul în care este vorba despre un monument istoric și o pictură considerată una dintre cele mai neobișnuite reprezentări religioase din zonă.

