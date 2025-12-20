Nicușor Dan pregătește audiențe cu magistrații. Sute de pagini despre problemele din Justiție, analizate la Cotroceni

Nicușor Dan, președintele României, anunță că a primit de la magistrați sute de pagini de documente despre problemele sistemului judiciar și că luni, 22 decembrie, vor avea loc la Cotroceni consultări detaliate cu magistrații.

Nicușor Dan pregătește audiențe cu magistrații. | Foto: gov.ro

Președintele i-a invitat pe toți magistrații care vor să semnaleze probleme de integritate în Justiție la o discuție „fără limită de timp”, începând cu ora 10:00, notează Agerpres.ro.

Inițiativa sa vine după ce procurori și judecători au susținut public magistrații care au făcut dezvăluiri în documentarul Recorder. Mai mult de atât, președintele a subliniat că va fi asigurată posibilitatea ca persoanele vizate șă își prezinte punctul de vedere, pentru a desfășura o dezbatere echilibrată și transparentă.

„Când sute de magistrați atrag atenția asupra unor probleme de integritate, este clar că situația este serioasă”, a declarat Nicușor Dan.

Pentru a proteja confidențialitatea participanților, jurnaliștii nu vor avea acces în sala de discuții, iar rezultatele vor fi prezentate într-o conferință de presă. Totodată, se va publica o sinteză a documentelor primite, fără a dezvălui identitatea expeditorilor.

