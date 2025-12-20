Atenție la coșul de Crăciun! ANPC trage un semnal de alarmă în magazinele din toată țara

Românii care lasă cumpărăturile de Crăciun pe ultima suta de metri riscă surprize neplăcute în coșul lor. În perioada 15-19 decembrie, ANPC a verificat peste 1.600 de magazine și operatori economici din toată țara, iar inspectorii atrag atenția că mulți dintre operatorii economici nu respectă regulile de siguranță și informare pentru consumatori.

ANPC trage un semnal de alarmă în magazinele din toată țara | Foto: ANPC- Facebook / colaj monitorulcj.ro

În urma controalelor, inspectorii ANPC au descoperit produse alimentare expirate, alterate și jucării nesigure. Ca urmare, inspectorii au aplicat 1.262 de amenzi, în valoare de 7,13 milioane de lei, și 771 de avertismente și alte sancțiuni. În plus, 15 operatori comerciali au avut serviciile suspendate până la remedierea deficiențelor.

Jucăriile false și alimentele alterate, principalele nereguli găsite de inspectori

Cele mai frecvente probleme depistate:

Produse alimentare expirate sau alterate, inclusiv pește păstrat la temperaturi nepotrivite

Fructe și legume mucegăite sau de calitate slabă

Produse congelate cu ambalaje deteriorate și depuneri de gheață

Jucării fără marcaj CE sau fără informații corecte despre producător

Lipsa afișării prețurilor și a informațiilor obligatorii pentru consumatori

Ustensile și echipamente uzate, murdare sau ruginite

Inspectorii ANPC atrag atenția că, în prag de sărbători, siguranța alimentară trebuie verificată cu atenție. Autoritățile recomandă verificarea produselor și a etichetelor înainte de a le cumpăra.

