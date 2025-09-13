Autostrada Transilvania: a fost emisă autorizația de construire pentru nodul rutier Românași

Pas important pentru secțiunea Nădășelu - Zimbor – Poarta Sălajului de pe Autostrada Transilvania. Nodul rutier Românași are autorizația de construire emisă.

Autostrada A3 Topa Mică - Zimbor - Poarta Sălajului|Foto: Asociația Pro Infrastructura - Facebook

În septembrie 2024, contractul pentru realizarea nodului rutier de la Românași, care va asigura accesul pe și dinspre Autostrada Transilvania, a fost atribuit constructorului UMB.

Contractul pentru realizarea nodului rutier de la Românași a fost atribuit în septembrie 2024|Foto: CNAIR

Nodul rutier Românași va asigura accesul pe și dinspre Autostrada Transilvania (subsecțiunea Zimbor – Poarta Sălajului), DN1F și DJ108A, până la finalizarea subsecțiunii Poarta Sălajului – Zalău.

Nodul rutier de la Românași, o verigă importantă din Autostrada Transilvania (A3), are autorizația de construire emisă, semnalează Economica.net

După emiterea acestei autorizații urmează să fie dat ordinul de începere pentru lucrări în terene, ceea ce înseamnă intrarea în linie dreaptă a construcției efective, astfel încât nodul rutier ar putea fi realizat în 2026.

Potrivit CNAIR, prin realizarea Nodului Rutier Românaşi va fi îmbunătăţit nivelul de confort al utilizatorilor întrucât se va asigura descărcarea traficului de pe autostrada Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea, secţiunea 3B Mihăieşti - Suplacu de Barcău, subsecţiunea 3B2 Zimbor - Poarta Sălajului, până la finalizarea subsecţiunii 3B3 Poarta Sălajului - Zalău.

„Asocierea SC SA&PE Construct SRL - SC Spedition UMB SRL-SC Tehnostrade SRL (România) va avea la dispoziție 10 luni (3 luni pentru proiectare și 7 luni pentru execuție) pentru finalizarea acestui nod rutier”, anunța în septembrie 2024 directorul CNAIR, Cristian Pistol, prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Contractul are o valoare de 71,33 milioane lei, fără TVA.

În lipsa viaductelor de la Nădășelu și Topa Mică din județul Cluj, secțiunea Nădășelu – Zimbor (30 km), nu va putea fi deschisă în 2025.

La finalul lunii august, Ministerul Transporturilor a autorizat noi lucrări de peste 700 milioane lei pentru viaductele de la Nădășelu și Topa Mică de pe Autostrada Transilvania.

