Bunica cu petarde! O pensionara din Cluj, prinsă în flagrant, în timp ce comercializa petarde

Caz neașteptat la Cluj. O femeie de 65 de ani ar fi vrut să vândă petarde, în mod ilegal, unui polițist sub acoperire.

Conform Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Cluj, citat de Antena3.ro, autoritățile au ridicat, vineri, din casa femeii, aproximativ 1.700 de articole pirotehnice deținute ilegal. „Afacerea” se desfășura în cartierul Mănăștur, unde aceasta ar fi oferit spre vânzare, fără drept, articole pirotehnice din categoriile P1 și F2, unui investigator sub acoperire.

În cauză, cercetările sunt continuate sub coordonarea unității de parchet competente, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Pedeapsă cu închisoarea pentru folosirea materialelor pirotehnice

Noua legislație din România prevede pedepse cu închisoarea pentru persoanele care folosesc petarde sau artificii. Majoritatea articolelor pirotehnice sunt interzise de noile reglementări, iar pedepsele sunt aspre pentru cei care nu respectă regulile.

