Tramvaiul lui Moș Crăciun a pornit la drum în Cluj-Napoca. Programul călătoriilor

La Cluj, Moș Crăciun se plimbă cu... tramvaiul. Tramvaiul lui Moș Crăciun a pornit la drum în Cluj-Napoca, iar în perioada 19-24 decembrie, promite să le ofere copiilor, și nu numai, o experiență festivă, cu decor de sărbătoare.

Tramvaiul lui Moș Crăciun a pornit la drum în Cluj-Napoca | Foto: captură de ecran Emil Boc-Facebook

Călătoriile sunt gratuite, iar Moșul îi așteaptă pe cei mici cu daruri, într-o atmosferă de poveste, alături de părinți și bunici

Cum circulă Tramvaiul lui Moș Crăciun. Iată programul

Tramvaiul circulă pe traseul liniei 102 (Bulevardul Muncii- Piața Gării- Mănăștur/ Str. Bucium), în perioada 19-14 decembrie, după următorul program:

plecări de pe Bulevardul Muncii: orele 14:10, 15:55 și 17:55

plecări din Mănăștur: orele 15:00, 17:00 și 18:55

În acest an, tramvaiul lui Moș Crăciun a fost colorat și personalizat pentru copii de echipa Mazecrew, în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca și CTP- Compania de Transport Public Cluj-Napoca.

