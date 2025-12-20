Decizie-cheie la CCR. Nicușor Dan: „Președintele poate sesiza CCR pe o lege și după reexaminarea în Parlament”

Președintele Nicușor Dan a anunțat, sâmbătă, că șeful statului recâștigă dreptul de a sesiza Curtea Constituțională a României (CCR) cu privire la o lege, pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar și după ce actul normativ a fost reexaminat de Parlament.

Nicușor Dan: „Președintele poate sesiza CCR pe o lege și după reexaminarea în Parlament” | Foto: deposiphotos.com

Potrivit lui Nicușor Dan, citat de Agerpres.ro, aceasta este o revenire la practica constituțională de dinainte de 2018, care întărește rolul președintelui ca garant al respectării Constituției.



''Curtea Constituțională a decis recent o schimbare esențială: Președintele României își recâștigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar și după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament. Este o revenire la practica constituțională de dinainte de 2018, care întărește rolul Președintelui ca garant al respectării Constituției. Această clarificare a fost făcută în urma sesizării mele, în cadrul căreia Curtea Constituțională a admis obiecția și a declarat neconstituțională o lege privind reorganizarea unor unități de cercetare'', a scris acesta pe Facebook.

Foto: depositphotos.com

