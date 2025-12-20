Pîslaru anunță depunerea celei de-a patra cereri de plată PNRR: România așteaptă 2,62 miliarde de euro

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că a patra cerere de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a fost depusă oficial vineri seara, 19 decembrie.

Cererea include 62 de ținte și jaloane și vizează exclusiv componenta de fonduri nerambursabile, în valoare totală de 2,62 miliarde de euro, notează Agerpres.ro

„A patra cerere de plată PNRR a fost depusă oficial astăzi, la ora 20:06. Aceasta este suma de bani europeni pe care o așteptăm să intre în contul României”, a transmis ministrul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit lui Dragoș Pîslaru, implementarea PNRR reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte strategice ale României, cu impact major asupra dezvoltării economiei naționale în domenii-cheie precum infrastructura, sănătatea, educația, mediul, digitalizarea, cultura, energia și eficiența energetică.

Ce include cererea de plată 4

Printre principalele ținte și jaloane se numără măsuri asumate de mai multe ministere și instituții. La Ministerul Mediului, cererea vizează prin hotărâre de guvern adoptarea conceptelor de proiect pentru reabilitarea a 13 baraje și modernizarea sistemelor de protecție împotriva inundațiilor.

Ministerul Dezvoltării are în vedere înființarea și dezvoltarea ghișeelor unice pentru servicii de consiliere în domeniul energiei, în timp ce Ministerul Energiei trebuie să finalizeze listarea unui pachet de până la 15% din acțiunile Hidroelectrica.

În domeniul justiției, cererea prevede intrarea în vigoare a legilor justiției, atingerea unui grad de ocupare de 85% a posturilor de procuror din DNA și investiții pentru digitalizarea sistemului judiciar.

De asemenea, Ministerul Finanțelor trebuie să finalizeze analiza cheltuielilor din sănătate și educație, să avanseze cu reforma fiscală generală și să continue formarea personalului ANAF în managementul riscurilor.

Bani europeni pentru spitale, școli și cercetare

Cererea depusă de România include investiții consistente în sănătate, educație și cercetare. Sunt vizate peste 2.000 de cabinete de medici de familie, care urmează să fie renovate și dotate cu echipamente moderne, dar și 50 de centre comunitare destinate persoanelor cu dizabilități.

Totodată, documentul prevede intrarea in vigoare a pachetului legislativ „România Educată”, unul dintre proiectele-cheie ale reformei în educație. Pe zona de cercetare și inovare, autoritățile își asumă actualizarea legislatiei și punerea în aplicare a planurilor de acțiune pentru instituțiile care au aderat la Carta europeană a cercetătorilor. La Ministerul Culturii, cererea vizează o schimbare mult așteptată: intrarea în vigoare a legii privind statutul lucrătorilor din sectorul cultural.

Urmează verdictul Bruxelles-ului

După depunerea cererii, Comisia Europeană are la dispoziție până la 60 de zile pentru a analiza documentele și a decide dacă banii vor fi virați României. Până atunci, autoritățile susțin că se pregătesc pentru următoarele etape și pentru implementarea reformelor asumate prin PNRR.

