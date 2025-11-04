Autostrada Transilvania. Stadiul fizic pe cele două viaducte de pe secțiunea Nădășelu – Mihăiești a trecut de 35%. La finalul lui 2026 se va putea circula pe 133 km de pe A3.

Stadiul fizic de construcție pe cele două viaducte de pe segmentul Nădășelu – Mihăiești (Autostrada Transilvania) a trecut de 35%, conform anunțului făcut de directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

La mijlocul lunii iulie, constructorul Ozaltin a primit Autorizația de Construire (etapa I) pentru viaductele de 3 kilometri scoase din contractul cu UMB pentru Lotul Nădășelu – Zimbor de pe Autostrada Transilvania.

Autostrada Transilvania. Stadiul fizic pe cele două viaducte de pe secțiunea Nădășelu – Mihăiești a trecut de 35%. La finalul lui 2026 se va putea circula pe 133 km de pe A3.

Noi imagini de la lucrările de construcție a celor două viaducte de pe subsecțiunea Nădășelu – Mihăești a Autostrăzii Transilvania (A3), publicate de reprezentanții CNAIR.

„Asocierea de constructori români și turci (Ozaltin – Ilgaz – Visio Construct) este mobilizată în șantier cu 330 de muncitori și 145 de utilaje.

Stadiul fizic în șantier a depășit 35%, iar la ora actuală se execută lucrări la:

*structuri,

*terasamente,

*ziduri de sprijin și taluzuri,

*relocare utilităților.

Pe șantierul celor două viaducte de 2.000 m și 1.215 m au fost deja construite 100 de grinzi. Urmează construirea a încă 468 de grinzi care sunt executate în fabrica proprie a Antreprenorului”, a transmis Cristian Pistol, directorul CNAIR, prin intermediul unui mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

Potrivit datelor contractuale, lucrările sunt în valoare de 995 milioane de lei, fără TVA (finanțate la ora actuală prin PNRR) și urmează să fie finalizate anul viitor, ca și cele de pe șantierul lotului Nădășelu – Zimbor, construit de UMB.

„Se va putea circula astfel pe autostrada A3, între Zimbor și Târgu Mureș, pe o distanță de 133 km”, a adăugat Cristian Pistol.

Eugen Cecan, directorul Direcției de Drumuri și Poduri Cluj anunța că lucrările la pasajele de la Nădășelu și Topa Mică vor începe în august 2025, în condițiile în care Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire pentru viaductele de pe secțiunea Nădășelu – Zimbor al Autostrăzii Transilvania.

La finalul lunii august, Ministerul Transporturilor a autorizat noi lucrări de peste 700 milioane lei pentru viaductele de la Nădășelu și Topa Mică de pe Autostrada Transilvania.

Viaductele de 3 kilometri au fost scoase din contractul cu UMB pentru lotul Nădășelu – Zimbor al Autostrăzii Transilvania.

Pe secțiunea finanțată din PNRR, de la Nădășelu – Poarta Sălajului, traseul actual va fi deviat, iar la Nădășelu și Topa Mică, zonă marcată de alunecări de teren, vor fi construite două viaducte cu o lungime de peste 3 kilometri.

În lipsa viaductelor de la Nădășelu și Topa Mică din județul Cluj, secțiunea Nădășelu – Zimbor (30 km), nu va putea fi deschisă în 2025.

