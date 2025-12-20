Iarnă blândă la Cluj-Napoca. Cer noros și temperaturi peste normalul perioadei

Clujenii vor avea parte astăzi, 20 decembrie, de o zi de iarnă mai degrabă blândă. Vremea se va menține rece, fără fenomene meteo severe, cu un cer predominant noros pe toată durata zilei.

Prognoza meteo la Cluj | Foto: Alex Turdean, monitorulcj.ro

Conform ANM, temperaturile maxime vor ajunge la 5-6 grade Celsius, aceste valori fiind ușor peste normalul perioadei. Temperatura minimă va fi de 1 grad Celsius, doar pe parcursul nopții. Nu sunt anunțate precipitații semnificative, iar șansele de ceață sunt reduse.

Vântul va sufla slab, până la moderat, ceea ce va menține o senzație termică relativ suportabilă pentru perioada anului în care ne aflăm. Chiar dacă vremea este mohorâtă, lipsa precipitațiilor face ca ziua să fie una favorabilă pentru activitățile obișnuite.

Totuși, meteorologii recomandă prudență pe carosabil atât dimineața cât și pe parcursul nopții, când temperaturile scăzute pot favoriza formarea poleiului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: