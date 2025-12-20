Victorie pe teren, furtună în vestiar! Ioan Varga anunță că „face curat” la CFR Cluj. Mesaj dur din Gruia

CFR Cluj a încheiat acest an cu o victorie importantă în deplasare, 1-0 cu FC Botoșani, dar succesul nu a adus cu sine și liniștea în Gruia. Ba din contra, în spatele rezultatului pozitiv vor avea loc schimbări în lotul „feroviarilor”, anunțate fără echivoc de patronul Ioan Varga.

Victorie pe teren, furtună în vestiar! Ioan Varga anunță că „face curat” la CFR Cluj | Foto: CFR 1907 Cluj- Facebook

Conform digisport.ro, meciul de vineri seară a fost disputat în condiții dificile, pe o ceață densă, însă a fost decis rapid, prin golul marcat de Adrian Păun, încă din primele 5 minute ale meciului. Cele trei puncte îi apropie pe clujeni, cel puțin temporar, la patru puncte de zona play-off-ului.

După partidă, Daniel Pancu, antrenorul CFR Cluj, a făcut declarații tăioase, și a dat de înțeles că nu toți jucătorii au fost implicați până la capăt. Tehnicianul a vorbit despre lipsa de caracter, a acuzat refuzuri la deplasare și a cerut sprijinul conducerii pentru a renunța la fotbaliștii care nu se aliniază cu viziunea sa asupra echipei.

Începe „curățenia” la CFR Cluj

Reacția patronului Ioan Varga nu s-a lăsat așteptată. Acesta și-a exprimat public susținerea pentru Pancu și a transmis un mesaj dur: urmează „curățenia” la CFR Cluj în pauza de iarnă. Vor exista numeroase plecări, dar și noi transferuri.

„Vin acasă și rezolv eu problemele. Facem curățenie. Se mai întâmplă să greșești în selecție, important e să învățăm din asta. Sper ca în iarnă să fim mai inspirați”, a transmis Varga.

Pe lângă jucătorii care nu mai intră în planurile clubului, CFR Cluj riscă să piardă și piese importante. Louis Munteanu este curtat de mai multe echipe din Vestul Europei, iar Lindon Emerllahu este foarte aproape de un transfer în Ucraina, la Polissya Zhytomyr.

La finalul meciului, Pancu a subliniat că succesul de la Botoșani a fost obținut de cei care au ales să lupte:

„O victorie a caracterului, a suferinței, a celor care și-au dorit foarte mult să joace în această ultimă etapă. Sunt toți niște eroi. Avem valoare mare, dar din ianuarie direcția va fi către jucătorii cu caracter.

Lotul CFR-ului e de primele 6. Sunt și astfel de perioade în viața unei echipe. Am nevoie de ajutorul celor din conducere, sunt jucători care nu sunt compatibili cu mine, va trebui să aerisim puțin vestiarul”, a transmis antrenorul feroviarilor.

