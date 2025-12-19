Copil agresat sexual de un bărbat la Cluj-Napoca în autobuz. Vinovatul a fost arestat preventiv.

Un minor de din Cluj-Napoca a fost agresat sexual, marți, 16 decembrie 2025, de un bărbat într-un mijloc de transport în comun.

Un copil de 12 ani a fost agresat sexual în mijlocul de transport în Cluj-Napoca | Foto: Facebook, Primăria Cluj-Napoca / Fotografie ilustrativă

Două zile mai târziu, 18 decembrie 2025, polțișiștii au efectuat o percheziție domiciliară la bărbatul bănuit de agresiune sexuală asupra unui minor.

„În fapt, în data de 16 decembrie a.c., Poliția Municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată cu privire la faptul că, la data de 15 decembrie a.c., un minor, de 12 ani, din municipiul Cluj-Napoca, ar fi fost victima unei agresiuni în timp ce se afla într-un mijloc de transport în comun aparținând Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.

Din primele verificări a reieșit că minorul ar fi fost abordat de către un bărbat necunoscut, care ar fi manifestat un comportament neadecvat, constând în atingeri de natură intimă, gesturi de apropiere fizică și adresarea unor invitații cu caracter necorespunzător”, a transmis IPJ Cluj.

Arestat preventiv după ce a agresat sexual un copil în Cluj-Napoca

Bărbatul are 35 de ani și este din comuna Feleacu.

În urma percheziției, au fost identificate și ridicate bunuri de interes pentru cauză, precum și persoana bănuită, care a fost depistată la adresa respectivă.

„În baza probatoriului administrat, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. La aceeași dată, la propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, persoana în cauză a fost prezentată judecătorului de drepturi și libertăți care a dispus măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile”, a mai transmis IPJ Cluj.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: