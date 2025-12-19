  • Flux RSS
Sport

Victorie importantă obținută de CFR Cluj pe terenul celor de la FC Botoșani

CFR Cluj încheie anul 2025 cu o victorie, scor 1-0 pe terenul celor de la FC Botoșani.

Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

 

 


 

Partida din Moldova s-a desfăşurat în condiţii dificile. A fost ceaţă pe tot parcursul partidei, motiv pentru care jocul ambelor formaţii a fost îngreunat încă de la început. Oaspeţii au marcat în minutul 5 singurul gol, prin Adrian Păun.


 

Mijlocaşul CFR-ului a prins un şut la vinclu de la marginea careului şi l-a învins pe Anestis. Deşi condiţiile meteorologice nu s-au îmbunătăţit, duelul s-a disputat până la sfârşit.


Ultimele Stiri
